Siehst du diesen Trick in DUNE 2?

Auch in Actionszenen folgt die Kamera den Charakteren auf Augenhöhe. Diese Kameraperspektive sorgt dafür, dass das Chaos und die Gewalt für euch als Zuschauer intensiver und unmittelbarer erscheint. Wie geschickt der Film noch mit diesem Trick spielt und die Geschichte von Paul Atreides begleitet, hört ihr im Video von Marco selbst. In einem anderen Video spricht er über einen Trick, der ein ganzes Film-Franchise prägte: Wie eine einfache Technik den Marvel-Filmen zum Erfolg verhalf

Im Video erklärt Marco, ab wann sich die Kameraführung in Dune 2 dann drastisch ändert. Sobald Paul in den aktiven Widerstandskampf geht, bleibt die Kamera oft auf Augenhöhe und zieht euch damit quasi direkt in die Handlung. Auf diese Weise wird euch als Zuschauer eine starke Identifikation mit Paul und den Fremen ermöglicht.

In einem neuen Video spricht Marco Risch von Nerdkultur über den größten Trick, der in Dune 2 angewandt wurde, um die Entwicklung der Hauptfigur Paul Atreides und dessen Beziehung zur Welt von Arrakis darzustellen.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to