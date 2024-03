Dune 2 ist der neue Das Imperium schlägt zurück!

In einem neuen Video spricht Marco von Nerdkultur über den neuen Sci-Fi-Hit und warum dieser eine der besten Fortsetzungen in der Filmgeschichte sein könnte.

Wer ist Marco Risch? Marco Risch lädt seit 2015 Videos mit Neuigkeiten, Kritiken, Analysen und Interviews zu aktuellen Filmen, Serien und Videospielen auf seinem YouTube-Kanal Nerdkultur hoch.

In seinem Podcast Nerd & Kultur quatscht er jeden Sonntag mit seinem Kollegen Yves Arievich über Themen wie Star Wars, Marvel und DC. Mit beidem gehört er zum Webedia-Netzwerk, von dem auch MeinMMO ein Teil ist.

In einem neuen Video spricht Marco über die Fortsetzung des Sci-Fi-Hits Dune und warum man diese ohne schlechten Gewissens mit einer der besten Fortsetzungen der Filmgeschichte vergleichen kann:

Was macht Dune 2 zur gelungenen Fortsetzung? In seinem Video spricht Marco darüber, dass Dune 2 nur eine gute Fortsetzung ist, welche Christopher Nolan sogar mit Das Imperium schlägt zurück vergleicht. Damit kann sich Dune 2 laut dem Regisseur mit einer der besten Fortsetzungen aller Zeiten messen.

Marco erklärt euch in seinem Video jedoch auch, wie eben das geschafft wurde. Dabei betont er vor allem die Konsequenzen, die Regisseur Villeneuve aus dem ersten Teil zieht und im zweiten Teil schlüssig weiterdenkt. So hat er es zum Beispiel geschafft, das eigentliche Ende eines ersten Buches zu einem ganzen Film und somit zum mittleren Teil einer Trilogie zu funktionieren.

In seinem Video spricht Marco darüber, was Dune 2 in seinen Augen zu seinem epischen Kinohit macht. Vor allem beschreibt er diesen Teil noch fühlbarer als seinen Vorgänger. Villeneuve setzt hier auf ein immersives Kinoerlebnis und nutzt in non-verbalen Momenten gewaltige Bildsprache und Sounddesign.

So steckt sehr viel Subtilität in den ruhigen Momenten des Films. Marco beschreibt, dass man durch Villeneuves Technik in diesen Momenten den Sand förmlich unter seinen Füßen fühlen kann.

Zuschauer sehen den Helden aus neuer Perspektive

Marco berichtet über die Perspektiven, die für Dune 2 gewählt wurden und warum ihr den Film zu Beginn durch die Augen von Paul Atreides, aber zum Schluss durch Chanis Augen seht.

So beginnt Dune 2 mit dem Wandel des jungen Pauls hin zu einem Sohn der Wüste. Um diesen Kontrast deutlich mitzuerleben, verfolgt der Film die Handlung eben erstmal aus seiner Perspektive.

In seinem Video beschreibt Marco, warum ihr ab dem Midpoint des Films alles eben mehr aus Chanis Sicht wahrnehmt. Denn ab diesem Punkt erkennt der Held der Geschichte eine Bedeutung für sich und reagiert nicht mehr nur, sondern er agiert. So nimmt Chani in diesem Teil viel mehr Screentime ein und soll so auch zu einer weiteren Identifikationsfigur werden.

Marco spricht darüber, dass das Hauptmotiv von Dune durch viele Aspekte jetzt klar wird und warum das bedeutet, dass ein zweiter Roman notwendig war und warum Villeneuve jetzt schon am dritten Teil arbeitet.

Im Video beschreibt er die große Kunst von Dune 2, als diese, dass wir einem Helden zujubeln, obwohl wir ahnen, dass er das Böse ist. Er ist der Meinung, dass es einen dritten Teil geben muss, dass es nicht einfach nach zwei Akten enden darf. Ebenso, wie es damals bei Das Imperium schlägt zurück war.

