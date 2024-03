5 Serien wie Peaky Blinders

Wir haben euch Serien, die ähnlich wie Peaky Blinders – Gangs of Birmingham sind, in einer Liste gesammelt. 5 Titel stellen wir euch vor, die euch gefallen könnten, wenn ihr die Gangster-Serie mochtet.

Was sind das für Serien? Die Auswahl der Titel wurde anhand der Redaktion vorgenommen. Dabei haben wir aber auch auf eine gute Wertung bei IMDb geachtet.

1. Die Sopranos

Bei Die Sopranos handelt es sich um einen absoluten Serien-Klassiker. Es ist ein Mafiadrama, das sich um die einflussreichen Sopranos dreht.

Das Familienoberhaupt Tony Sopranos muss sich dabei nicht nur mit Problemen innerhalb seiner Familie herumstreiten, sondern sich auch noch um seine illegalen Geschäfte kümmern. Irgendwann wird ihm alles zu viel und er vertraut seine Alltagsprobleme der Psychotherapeutin Dr. Jennifer Melfi an.

Schaut Die Sopranos, wenn ihr das Folgende an Peaky Blinders mögt:

Einflussreiche Familie im Vordergrund, mit Themen wie Loyalität

Leben im kriminellen Milieu im Fokus

Ambivalente und komplexe Figuren

Moralisch fragwürdige Handlungen lassen Gut und Böse verschwimmen

Das sagen die IMDb-Wertungen: Auf stolze 9,2 Sterne kommt die Serie auf IMDb. Von den insgesamt 461.428 Bewertungen gaben mit 54,8 % mehr als die Hälfte der Nutzer die vollen 10 Sterne.

Fun Fact: Nach der vierten Staffel von Die Sopranos kamen Gehaltsstreitigkeiten unter den Schauspielern auf. Daraufhin schenkte James Gandolfini (Tony Soprano) jedem Hauptdarsteller 33.333 Dollar, um die Konflikte zu schlichten. Das Geld stammte dabei von ihm selbst.

Die Serie hat es bei uns auch in die Liste der Serien wie Game of Thrones geschafft.

2. Gangs of London

Es handelt sich dabei um eine Gangsterserie, die zwischen 2020 und 2022 lief und in einem London der Gegenwart spielt.

Der einflussreiche Gangsterboss Finn Wallace wurde ermordet. Das nutzen unterschiedliche kriminelle Organisationen für sich, um Macht und Einfluss in der Stadt zu erlangen und schrecken dabei auch nicht vor Gewalt und Totschlag zurück.

Mittendrin im Geschehen steckt der Sohn von Wallace, der versucht, die Wahrheit hinter dem Mord seines Vaters aufzudecken, gleichzeitig aber auch die Machtposition seiner Familie beizubehalten.

Schaut Gangs of London, wenn ihr das Folgende an Peaky Blinders mögt:

Kriminelle Organisationen im Vordergrund

Familie und Loyalität im Fokus

Intrigen und Machtkämpfe zwischen verschiedenen Parteien

Gewalt und brutale Auseinandersetzungen

Komplexe Figuren mit unterschiedlichen Motivationen und Hintergründen

Das sagen die IMDb-Wertungen: Bei insgesamt 39.606 Bewertungen schafft es die Serie bei IMDb auf durchschnittlich 8,0 Sterne.

Fun Fact: Michelle Fairley [Mariam Wallace], David Bradley [Jim], Ian Beattie [Colin], Mark Lewis Jones [Kinney Edwards] und Lucian Msamati [Ed Dumami] sah man ein weiteres Mal nach Gangs of London in dem Cast einer anderen Serie zusammen: In Game of Thrones spielten sie Catelyn Stark, Walder Frey, Meryn Trant, Shagga & Salladhor Saan (via IMDb).