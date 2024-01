5 Serien wie Sherlock

Wir haben euch Serien, die ähnlich wie Sherlock sind, in einer Liste gesammelt. 5 Titel stellen wir euch vor, die euch gefallen könnten, wenn ihr auch die BBC-Serie mochtet.

Was sind das für Serien? Die Auswahl der Titel wurde anhand der Redaktion vorgenommen. Dabei haben wir aber auch auf eine gute Wertung bei IMDb geachtet.

1. The Mentalist

Patrick Jane führt als Mentalist seine Zuschauer hinters Licht, bis seine Familie eines Tages von dem Serienkiller Red John ermordet wird. Von da an steht er der Polizei als Berater zur Seite und nutzt seine besonderen kognitiven Fähigkeiten, um bei kniffligen Fällen weiterzuhelfen.

Schaut The Mentalist, wenn ihr das Folgende an Sherlock mögt:

Brillanter Ermittler im Fokus

Schwerpunkt auf psychologische Aspekte

Episodische Struktur, in denen ein Fall pro Folge behandelt wird

Komplexe Hauptfigur

Berater, der die Polizei unterstützt

Das sagen die IMDb-Wertungen: 197.602 User gaben eine Bewertung auf IMDb ab. Dabei schafft es die Serie auf 8,2 von 10 Sternen.

Fun Fact: Schauspielerin Amanda Righetti (Grace Van Pelt) war während der Staffel 5 schwanger. Da das jedoch nicht zu der Storyline ihrer Figur passte, achtete man beim Dreh darauf, dass sie in vielen Szenen hinter einem Computer oder sonstigen Gegenständen sitzt oder in einem solchen Winkel gefilmt wurde, dass man ihren Bauch nicht sehen kann (via IMDb)

2. Hannibal

Der FBI-Agent Will Graham ist ein Empath, der sich so gut in die Gedanken und Emotionen von Mördern hineinversetzt, dass er deren Verbrechen rekonstruieren kann. Während der Ermittlungen arbeitet er mit dem brillanten Psychiater Dr. Hannibal Lecter zusammen, der ein dunkles Geheimnis verbirgt …

Schaut Hannibal, wenn ihr das Folgende an Sherlock mögt:

Hauptfiguren mit besonderen kognitiven Fähigkeiten

(Sehr) düstere Elemente

Clevere und skrupellose Verbrecher

Komplexe Handlungsstränge und intelligentes Storytelling

Spannende Visualisierungen, was im Kopf des Ermittlers vorgeht

Das sagen die IMDb-Wertungen: Die Serie bekommt auf IMBb von den 271.910 Usern eine Wertung von durchschnittlich 8,5 von insgesamt 10 Sternen.

Fun Fact: Hannibal-Darsteller Mads Mikkelsen drehte all die Kochszenen selbst, inklusive des Tricks, bei dem er ein Ei in die Luft wirft, auf dem Pfannenwender zerbricht, um es dann auf die Pfanne fallen zu lassen. Dafür wurde er von „Food stylist“ Janice Poon trainiert. (via businessinsider.com)