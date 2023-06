Danach siehst du Dune mit anderen Augen

Der Science-Fiction-Blockbuster Dune erhält 2023 mit Part Two eine Fortsetzung. Ein erster Trailer liefert einen Einblick in den neuen Film und erinnert einen YouTuber daran, was den ersten Teil so besonders machte.

Ein Trailer gibt uns einen ersten Vorgeschmack auf Dune: Part Two, die Fortsetzung der großen Science-Fiction-Geschichte auf dem Wüstenplaneten. Das hat einer der größten Film-YouTuber in Deutschland zum Anlass genommen sich Dune nochmal genauer anzusehen.

Marco Risch von dem YouTube-Kanal Nerdkultur zeigt in seinem Video mehrere Fakten auf, die die Wahrnehmung auf den Film für immer ändern sollen:



Marco Risch lädt seit 2015 Videos zu Neuigkeiten, Kritiken, Analysen und Interviews zu aktuellen Filmen, Serien und Videospielen hoch. Vor allem „nerdige" Themen wie Star Wars, Marvel und DC stehen im Fokus seines Channels.

Das macht Dune so besonders

Der YouTuber erzählt, dass Dune für den Regisseur Denis Villeneuve ein ganz besonderes Projekt gewesen sei und beschreibt den jahrelangen Weg, bis er sich endlich den Lebenstraum erfüllte, den Film zu verwirklichen.

Der Komponist des Films ist Hans Zimmer, der für die Arbeit an Dune sogar auf ein Projekt mit Christoper Nolan verzichte. Er machte sich mit vollem Einsatz an die Komposition des Filmsoundtracks und verbrachte dafür sogar eine Woche allein in der Wüste Utahs.

Die verschiedenen Kampfarten im Film wurden von Kampf-Choreograph Roger Yuan basierend auf historischen Stile kreiert und den verschiedenen Fraktionen im Film ihren Eigenschaften nach zugeteilt.

Am Ende spekuliert der YouTuber darüber, ob es noch einen dritten Teil der Filmreihe geben wird und meint, dass die Chancen dafür gar nicht mal so schlecht stehen.

