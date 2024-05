Eine packende Sci-Fi-Serie ist perfekt, wenn ihr nach Fallout mehr wollt

Wenn ihr nach der Fallout-Adaption nicht wisst, was ihr als Nächstes anschauen sollt, dann könnte die Serie Silo auf Apple TV + genau das Richtige für euch sein.

Worum geht es in Silo? Die letzten überlebenden 10.000 Menschen leben in einem Silo mit 144 Etagen unter der Erde, da die Atmosphäre der Oberfläche toxisch und enorm tödlich ist.

Innerhalb der Anlage gibt es strenge Regeln – Verstöße werden von den Autoritäten rigoros bestraft. Die junge Ingenieurin Juliette (gespielt von Rebecca Ferguson) beginnt jedoch nach und nach immer mehr das System zu hinterfragen, in dem sie lebt und kommt Geheimnissen auf der Spur, die ihr bisherigen Leben auf den Kopf stellen.

Hier seht ihr einen Trailer zu Silo:

„Bis jetzt ist es meine Lieblingsserie auf Apple“

Wie wird die Serie von Zuschauern bewertet? Sehr gut. Schaut man auf Rotten Tomatoes, so bekommt die erste Staffel der Serie (Stand: 7. Mai 2024):

88 % Tomatometer bei 66 Reviews

63 % Audience Score bei 1000+ Stimmenabgaben

Auf IMDb kommt Silo bei 121.392 Bewertungen auf ganze 8.1 Sterne.

Was macht die Serie so gut? Silo liefert laut der Zuschauerkommentare eine packende und spannende Geschichte, die perfekt in die düstere, unsichere Umgebung des Silos passt.

Mehrmals werden zudem die Schauspielfähigkeiten des Casts, unter anderem von Rebecca Ferguson in der Hauptrolle, positiv hervorgehoben.

Jedoch wird manchmal auch bemängelt, dass das Erzähltempo von Staffel 1 etwas langsam sei und auch viel unnötiges Filler-Material zu finden sei.

Hier haben wir euch noch ein paar Zuschauerkommentare zu Silo von Rotten Tomatoes gesammelt:

skylar l: „Ich kann es kaum erwarten, diese Geschichte weiterzuschauen. Das Schauspiel, die Kulissen und die Skripts sind einfach perfekt“

Chris T: „Atmosphärisch, mit sehr starken Leistungen, ist es manchmal langsam, wie es die Geschichte aufbaut, aber insgesamt ein tolles Schau-Erlebnis. […] Ich freue mich darauf, zu sehen, wohin uns Staffel 2 führt.“

Craig B: „Bis jetzt ist es meine Lieblingsserie auf Apple, ich fand sie ziemlich buchgetreu. Tolle Geschichte und gute Schauspieler, vermittelt wirklich das Gefühl, im Silo zu leben. Kann es kaum erwarten, den Rest der Serie zu sehen.“

Mehr zu Silo könnt ihr auch hier bei unseren Kollegen von Filmstarts nachlesen: Staffel 2 einer der besten Sci-Fi-Serien des Jahres liegt auf Eis: Brutaler Cliffhanger wird die Fans nun länger quälen

Wer also das postapokalyptische Setting, das Leben in Bunkern, finstere Geheimnisse und überraschende Plottwists sowie den gesellschaftlichen Kommentar bereits in Fallout mochte, wird auch in Silo auf seine Kosten kommen. Wenn das jedoch noch nicht genug Postapokalypse für euch war und ihr noch mehr ähnliche Serien wie Fallout sucht, dann schaut in dieser Liste auf MeinMMO vorbei. Neben Silo findet ihr hier weitere Empfehlungen, die der Videospielverfilmung in einigen Punkten gleichen: 7 Serien wie Fallout