Sylvester Stallone sollte eigentlich gar nicht Rambo spielen, wollte den Film sogar vernichten

Heute gilt er als Klassiker, der vier weitere Filme nach sich zog. Stallone wird für immer mit der Rolle verbunden werden, sich jemand anderen darin vorstellen, ist schwierig. Was haltet ihr von seiner Darstellung? Schreib es uns doch in die Kommentare. Einen anderen Film bereut Stallone bis heute und nennt ihn den „größten Fehler“ seiner Karriere.

Ein weiterer heißer Kandidat für die Rolle war Robert De Niro, der sich in Filmen wie Taxi Driver oder The Deer Hunter bereits mit dem Thema der Kriegsheimkehrer beschäftigt hatte.

In den folgenden Jahren wurde Stallone in Hollywood aber zunehmend zu einem finanziellen Risiko. Abgesehen von Rocky waren die meisten seiner anderen Filme an der Kinokasse Flops. Deswegen wollte man ihm die Rolle des John Rambo erst nicht anbieten. Die Produzenten glaubten außerdem, dass Stallone schauspielerisch nicht gut genug wäre.

