„Er kam ins Zimmer und ich hasste ihn“ – Sylvester Stallone war auf einen Schauspieler besonders eifersüchtig

Die großen Actionstars der 80er und 90er hatten untereinander kleinere Rivalitäten, die auch außerhalb eigener Filmen ausgetragen wurden. Neben Arnold Schwarzenegger hatte Sylvester Stallone auch einen anderen Schauspielkollegen, auf den er nach dem ersten Treffen eifersüchtig war.

In Rocky IV spielte Sylvester Stallone wieder den Boxer Rocky Balboa, der aufgrund tragischer Ereignisse gegen den russischen Boxer Ivan Drago antreten muss, der für sein extrem brutales Kämpfen bekannt ist. Gespielt wird Ivan Drago von Dolph Lundgren.

Bei den Dreharbeiten musste Stallone sogar wegen einer Verletzung in die Notaufnahme. Bei ihrem ersten Treffen für den Film, der 1985 erschien, war Stallone aber sehr eifersüchtig auf den schwedischen Schauspieler, wie er in einem Interview erzählte.

In einem Interview mit The Experience With erzählte Sylvester Stallone von seinem ersten Treffen mit Dolph Lundgren: Er kam ins Zimmer und ich hasste ihn. Stallone erzählt, wie eifersüchtig er auf die Physis von Lundgren war. Dieser Typ hat die Evolutionsskala um etwa tausend Jahre übersprungen.

Er führt fort und schwärmt über die Größe von Lundgren, seine Haare, seine Wangenknochen, seine Lippen und dem Hals und der Schulter. Lundgren sei kein Mensch, eher ein Roboter, einfach ein extrem gut aussehender Kerl.

Aber nicht sein Aussehen wird von Stallone gelobt, sondern auch seine Intelligenz, denn Lundgren ist nicht nur Schauspieler, er hat einen Master-Abschluss als Chemieingenieur und hatte sogar ein Angebot für ein Stipendium am MIT.

Rocky IV war erst der zweite Film von Lundgren und der erste mit einer größeren Rolle. Rocky IV spielte laut Box Office Mojo bei einem Budget von knapp 20 Millionen Dollar über 300 Millionen Dollar ein und war ein gigantischer Erfolg.

Letztendlich sind Stallone und Lundgren nach dem Film Freunde geblieben und spielten zusammen in The Expandebles mit. In Creed 2 trafen die beiden 2018 sogar wieder als Rocky und Drago gegeneinander an und trainierten ihre Nachfolger für einen Kampf gegeneinander. Stallone und Schwarzenegger hatten eine große Rivalität am Laufen, die sich als ziemlich albern darstellte: Arnold Schwarzenegger wollte Sylvester Stallone loswerden, doch 10 Jahre später merkte er, wie albern das ist