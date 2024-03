James Cameron verspottete Arnold Schwarzenegger als „Dorftrottel“ beim Dreh einer Action-Komödie

True Lies ist eine Action-Komödie mit Arnold Schwarzenegger und Jamie Lee Curtis. Während der Dreharbeiten des Films war Cameron nicht immer der netteste Regisseur und nannte Schwarzenegger Dorftrottel .

Worum geht es in True Lies?

Arnold Schwarzenegger spielt einen Vertreter, der eigentlich ein Geheimagent ist und seine wahre Identität vor einer Familie Geheim hält

Seine Frau, gespielt von Jamie Lee Curtis, ist gelangweilt von ihm

Im Verlauf des Films bekommt es die Familie aber mit echten Terroristen zu tun

Der Film basiert auf dem französischen Film La Totale! und kostete laut Box Office Mojo 115 Millionen Dollar, nahm weltweit über 378 Millionen ein und gilt damit als Erfolg. Auch auf unsere Liste der besten Arnie-Filme schaffte es der Film. Doch während der Dreharbeiten galt Schwarzenegger nicht als der große Actionheld, sondern wurde sogar als Dorftrottel betitelt.

Der Trailer zum Film seht ihr hier:

Die Action-Komödie bietet eine gute Balance zwischen Action und Comedy, was vor allem an der Chemie der beiden Hauptdarsteller liegt. Schwarzenegger war da schon für knallharte Action in Form von Conan der Barbar oder Terminator bekannt, aber eben auch für Komödien wie Twins oder Kindergarten Cop.

Wie Collider berichtet, erinnerte sich James Cameron an einen besonderen Tag zurück, bei dem ein Stunt mit Schwarzenegger schiefging. Durch den missglückten Stunt musste der Schauspieler einen Dog Bone, eine Art Halskrause als Stütze für den Hals tragen. Daraufhin wurde der Schauspieler vom Regisseur James Cameron für die Zeit The Village Idiot , also Der Dorftrottel genannt.

Bei einem anderen Stunt beim Film war die Situation nicht so lustig und Schwarzenegger hätte sich ernsthaft verletzen können.

In einer Szene des Films verfolgt Schwarzenegger die Bösen mit einem Polizeipferd durch ein Hotel. Der Schauspieler fliegt im Film dann über das Pferd und baumelt an einer Kante, wird vom Pferd aber wieder hochgezogen.

Beim Dreh ist der Kameraarm aber auf die Nase des Pferdes gefallen, wodurch das Tier wild wütete. Schwarzenegger sprang schnell vom Pferd und wurde von einem Stuntman herausgezogen. Hätte er oder die Stuntmen langsamer reagiert, hätte hier einiges schlimmer ausgehen können.

Trotz seiner Statur und seinen ernsten Filmen hat der Schauspieler einige Geschichten zu erzählen, die ihn aus einer ganz anderen Seite zeigen: Legendärer Wrestler hob Arnold Schwarzenegger einmal hoch wie ein kleines Kind, um ihn auf einen Schrank zu setzen