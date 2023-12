So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

Am Anfang des Videos spricht er auch über den Football-Spieler Jim Brown, mit dem er für Running Man zusammengearbeitet hat. Er erzählt, wie fantastisch Brown am Set gewesen ist und dass er keinen Stuntman für die Szenen brauchte.

In der Show wird ein Bild gezeigt, wie der junge Arnold zwischen den zwei Riesen steht. Mit seinen 1,88 m wirkt er neben den Chamberlain mit 2,16 m und André The Giant mit 2,24 m wie der große Barbar Conan. Dazu sagt Schwarzenegger selbst, dass er zwischen den beiden aussieht wie Danny DeVito.

In einem Clip aus der The Rich Eisen Show erzählt Arnorld Schwarzenegger, wie er den ikonischen Wrestler André The Giant und der Basketballspieler Wilt Chamberlain beim Dreh zu Conan der Barbar 2 traf.

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

In der “The Rich Eisen Show” erzählt Arnold Schwarzenegger, wie er den legendären französischen Wrestler “André The Giant” und den Basketballspieler Wilt Chamberlain traf.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to