Terminator-Star Arnold Schwarzenegger erklärt, wie man ein guter Vater ist

So brachte er ihnen etwa bei, das Licht auszumachen, wenn sie den Raum verließen und Wasser zu sparen. Auch waren die Kinder bereits im Alter von 5 bis 6 Jahren durch seine Erziehung in der Lage, ihre eigenen Klamotten zu waschen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In der Talkshow The Graham Norton Show vom 31. Oktober 2023 gab Arnold Schwarzenegger preis, wie er seine Kinder zu Disziplin erzog und sie dabei auch noch zu ausgezeichneten Skifahrern machte.

Insert

You are going to send email to