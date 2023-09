Arnold Schwarzenegger wollte Sylvester Stallone loswerden, doch 10 Jahre später merkte er, wie albern das ist

Dass Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone jahrelang Rivalen waren, ist kein Geheimnis. In den 90ern legten sie die Streitigkeiten beiseite. Sie stellten nach 10 Jahren Rivalität fest: Das ist doch albern.

In den 80ern herrschte ein richtiger Wettkampf um die besten Projekte zwischen Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone. So trickste der Terminator-Schauspieler den anderen Action-Helden aus und hängte ihm einen richtig schlechten Film an.

Mit einem geworfenen Blumentopf ging der Streit aber so richtig los. 10 Jahre später saßen die beiden Schauspieler zusammen und stellten fest, wie albern das doch eigentlich ist. Heutzutage drehen sie gemeinsam Action-Filme.

Durch Wettkampf entsteht Leistung

Das hatte es mit dem Blumentopf auf sich: Bei den Golden Globe Awards 1977 trafen die beiden aufeinander. Schwarzenegger grinste in Stallones Richtung, als die Rocky-Filme bei der Verleihung leer ausgingen. Stallone platzte daraufhin der Kragen: Er warf einen Blumentopf in seine Richtung. Mehr dazu erfahrt ihr bei unseren Kollegen und Kolleginnen von Moviepilot.

So haben die Streithähne zusammengefunden: Gegenüber Forbes erzählt Arnold Schwarzenegger, dass die beiden Schauspieler in den 90ern bemerkt haben, dass das alles eigentlich albern ist:

Aber er sah mich einfach als Feind, nur in seiner eigenen kleinen Vision, und ich sah ihn als Feind, und ich musste ihn loswerden und er musste mich loswerden, und das war’s. Dann, in den 90er Jahren, kamen wir zusammen und sagten, das ist doch albern, lass uns einfach zusammenarbeiten, und wir wurden richtig gute Freunde. Arnold Schwarzenegger via Forbes

Sylvester Stallone beschreibt die Situation in einem Interview mit Variety auf YouTube ähnlich: „Wir konnten es nicht ertragen, in derselben Galaxie zu existieren. Jetzt merken wir: Wir sind dieselbe Person.“

Heute spielen sie gemeinsam die Hauptrollen in Action-Filmen wie The Expendables und Escape Plan.

Im Prinzip sei es gut gewesen, dass es diesen Wettbewerb zwischen Schwarzenegger und Stallone gab. Schwarzenegger sagte im Mai 2023 gegenüber Forbes, dass Leistung durch Wettbewerb entstehe (via forbes.com). Sie wollten einander übertreffen. „Das hat unsere Leistungen und unseren Erfolg an den Kinokassen […] in die Höhe getrieben“, so Schwarzenegger.

Sylvester Stallone äußerte im November 2022 gegenüber Forbes, dass der Wettbewerb überhaupt nicht gesund war. Sie haben sich richtig „verabscheut.“

Zwar legte Stallone mit Filmen wie Rambo gut vor, jedoch konnte Schwarzenegger aufschließen. Filmstarts berichtet, wie Stallone das auf den Punkt gebracht hat: „Er wollte die Nummer 1 sein und er hat es leider auch geschafft.“

Auch in Terminator 2 wollte Arnold Schwarzenegger seinen Rivalen Sylvester Stallone übertreffen. Der Drehbuchautor und Regisseur des Films hatte die Idee, dass Arnold Schwarzenegger dieses Mal nicht mehr als Bösewicht, sondern als „gute Maschine“ auftritt. Doch der Schauspieler war skeptisch.

Denn eigentlich hatte Arnold Schwarzenegger ganz andere, brutalere Pläne für seine Filmfigur:

Arnold Schwarzenegger wollte mit Terminator 2 seinen Rivalen übertrumpfen – Wurde jedoch vom Regisseur aufgehalten