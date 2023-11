„Das mache ich nicht“ – Arnold Schwarzenegger lehnte es ab, zu einer seiner ikonischsten Rollen zurückzukehren

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

Sie haben mich gefragt und ich habe [das Skript] gelesen und es hat mir nicht gefallen – was auch immer sie mir angeboten haben. Also werde ich das nicht machen, nein. Es sei denn, es besteht die Möglichkeit, dass sie die Rolle umschreiben oder ihr eine größere Bedeutung geben. Aber so wie es jetzt ist, nein, das werde ich nicht machen.

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to