Arnold Schwarzenegger wurde bei einem Sci-Fi-Film abgelehnt, übernahm dann die Kontrolle und machte sich selbst zur Hauptfigur

Im Jahr 2084 träumt Bauarbeiter Douglas Quaid ständig davon, dass er auf dem Mars leben würde. Er bucht deshalb über die Firma Rekall Inc. eine virtuelle Reise zu dem Planeten. Dabei geschieht ein Unfall, durch den Quaid in einer völlig neuen Identität wieder aufwacht.

Arnold Schwarzenegger nahm sich der Rolle an und entschied über die Besetzung des Films sowie das Drehbuch. Er setzte sich selbst in die Hauptrolle, obwohl er nicht die gleiche Figur wie Protagonist Douglas Quaid hatte.

Scharzenegger wurde zum einen wegen seiner Bodybuilder-Statur, zum anderen wegen seiner parallelen Besetzung in der Conan-Saga nicht in Erwägung gezogen.

Seine Kandidaten hatten alle eine schmalere Figur als die von Schwarzenegger, was besser zu dem dünnen Büroangestellten aus der Geschichte gepasst hätte. Folgende Schauspieler standen in der engeren Auswahl:

Insert

You are going to send email to