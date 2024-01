So könnt ihr das Spin-off zu Game of Thrones jetzt kostenlos auf Deutsch schauen

Was ist Judge Dredd für ein Film? Der Film basiert auf einer Comic-Reihe von 2000AD. In ihm spielt Sylvester Stallone einen sogenannten Judge, der die Rolle eines Richters, Jurys und Scharfrichters in sich vereint.

Weiter erklärte er, was genau ihm an dem Film missfiel: „Mit der ganzen Popkultur hat mich das wirklich sehr gestört. Ich hielt es für ein fantastisches Konzept, aber jemand muss dafür geradestehen, wenn etwas nicht funktioniert – und ich war der bekannteste und profilierteste“.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to