Alle 7 Alien-Filme im Ranking – Von Teil 1 bis Alien: Romulus

Oftmals wirkt der Film wie ein typischer Milla-Jovovich-Film. Stellenweise fühlt man sich wie in Underworld oder Resident Evil. Genauso unsympathisch ist Ripley in diesem Film. Es gibt teilweise interessante Bilder und Body-Horror-Elemente, aber die zusätzlichen Elemente, die den Xenomorphs angedichtet werden, sind wie alles andere am Film, einfach zu viel.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to