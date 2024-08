5 Mal, dass der Xenomorph aus Alien im völlig falschen Universum aufgetaucht ist

Superman und Batman kämpften mehrfach einzeln oder zusammen gegen den Xenomorph. 1995 begann der Kampf mit Superman vs. Aliens. Vorher gab es schon Comics, in denen Batman gegen den Predator kämpft.

Neben der Hauptreihe gibt es auch das Spin-Off Alien vs. Predator aus 2004. Dieser Film ließ den Predator gegen Xenomorphs antreten. Neben zwei mäßigen Filmen traten die beiden auch in Comics gegeneinander an. In Comics hat der Xenomorph aber noch andere bekannte Charaktere getroffen.

Was ist der Xenomorph? Der Xenomorph trat zum ersten Mal 1997 auf. Im Film Alien von Ridley Scott terrorisierte das Monster die Crew des Raumschiffs Nostromo. In vier weiteren Filmen konnte man den Xenomorph Chaos verbreiten sehen.

