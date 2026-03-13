Alle warten auf die 5. Staffel von The Boys, dabei geht die wirklich beste Superhelden-Serie von Amazon schon nächste Woche weiter

Viele Fans warten sehnsüchtig auf die 5. Staffel von The Boys, die bereits im März anläuft. Doch die viel bessere Superhelden-Serie von Amazon geht bereits nächste Woche weiter und MeinMMO-Redakteur Niko kann es kaum erwarten.

Um welche Serie geht es? Amazon hat die letzten Jahre mit gleich 2 Superhelden-Serien große Erfolge feiern können. Zum einen ist da The Boys. Die satirische Action-Serie startet am 8. April mit Staffel 5. Das wird auch das Finale sein.

Ein paar Wochen vorher, geht es aber am 18. März 2026 mit Invincible weiter. Und auch wenn The Boys eine verdammt gute Serie ist, freue ich mich auf Invincible nochmal mehr.

Zwei völlig unterschiedliche Serien

Worum geht es in Invincible? Invincible basiert auf einer Comic-Reihe von Robert Kirkman. Er ist unter anderem für die Comic-Reihe The Walking Dead bekannt, die auch als Serie adaptiert wurde.

In Invincible steht Mark Greyson im Fokus. Sein Vater ist der legendäre Omni-Man, der stärkste Superheld der Erde. Er selbst wartet schon Jahre darauf, dass er seine Kräfte bekommt, und als es so weit ist, will er nur in die Fußstapfen seines Vaters treten.

Sein Vater versteckt aber ein düsteres Geheimnis, und Marks Reise als Superheld wird immer größer und die Bedrohungen für die Erde und die Menschen, die er liebt, werden immer gefährlicher.

Mark gehört zu den besten Superheldenprotagonisten aller Zeiten (Bildquelle: Prime Video auf YouTube)

Was mag MeinMMO-Redakteur Niko so sehr an Invincible? Invincible ist nicht nur als Zeichentrickserie eine komplett andere Serie als The Boys. Während The Boys sich als Satire vor allem mit Gesellschaftskritik und schwarzem Humor beschäftigt, ist Invincible eine zutiefst persönliche Geschichte.

Mark ist nicht einfach nur ein Superheld, sein Wachstum als Mensch ist das große Highlight. Es geht um seine Beziehungen, sein Trauma und eben um seine Verantwortung.

Invincible ist mehr eine klassische Superhelden-Serie, nur eben als Cartoon für Erwachsene, die mit Zeichentrickserien aufgewachsen sind. Nicht nur die Kämpfe orientieren sich an einem erwachsenen Publikum, sondern auch die Themen und Dialoge.

Die Figuren haben mehr Tiefe als in The Boys und sind auch deutlich sympathischer. Selbst ohne Kräfte findet man sich manchmal in den Problemen von Mark wieder, und genau das macht die Serie so erinnerungswürdig.

Auch die Wertungen sprechen für Invincible

Wie wird Invincible im Vergleich zu The Boys bewertet? Schaut man sich den Kritiker-Score auf Rotten Tomatoes an, hat Invincible als gesamte Serie 99 %. Darin sind Staffel 1 bis 3 inkludiert:

Staffel 1 hat eine Wertung von 98 % bei 86 Reviews

Staffel 2 hat eine Wertung von 100 % bei 42 Reviews

Staffel 3 hat eine Wertung von 100 % bei 27 Reviews

Auch The Boys hat eine niedrigere, aber immer noch hervorragende Gesamtwertung von 93 % auf Rotten Tomatoes:

Staffel 1 hat eine Wertung von 85 % bei 106 Reviews

Staffel 2 hat eine Wertung von 97 % bei 104 Reviews

Staffel 3 hat eine Wertung von 98 % bei 153 Reviews

Staffel 4 hat eine Wertung von 92 % bei 142 Reviews

Wann geht Invincible weiter? Staffel 4 von Invincible startet nächste Woche, am 18. März, direkt mit 3 Folgen. Falls ihr also ohnehin auf die 5. Staffel von The Boys wartet, habt ihr mit Invincible die perfekte Überbrückung, denn beide Serien sind auf ihre Art ziemlich gut. Mehr zu Invincible Staffel 4 erfahrt ihr hier: Invincible Staffel 4: Release, Trailer, Uhrzeit und mehr – Alles Wichtige in der Übersicht