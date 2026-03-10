In der 5. Staffel von The Boys bedroht ein neuer Schurke die Welt, der noch bösartiger als Homelander ist

The Boys endet 2026 mit Staffel 5, doch die Serie von Amazon führt trotzdem noch neue Figuren ein. Wie der finale Trailer verrät, stößt ein neuer Schurke zu den Reihen von Homelander und der könnte ziemlich gefährlich werden.

Um welchen Schurken geht es? Am 06.03.2026 erschien der finale Trailer zur 5. Staffel von The Boys. Dort kann man sehen, wie weitreichend die Macht von Homelander ist. Außerdem sieht man, wie er seine eigenen Reihen stärkt. Zum einen gibt es Soldier Boy, zum anderen wird zum ersten Mal auch Oh-Father gezeigt.

Bereits in einem vorherigen Poster (Quelle: x.com) sah man den Supe mit einer Bibel aufseiten Homelanders. Der neueste Trailer präsentiert aber eine weitere Szene mit ihm, die zeigt: Er wird wohl nicht ganz die Rolle aus den Comics bekommen.

Den finalen Trailer könnt ihr hier sehen:

Ein religiöser Führer mit bösen Absichten

Wer ist Oh-Father? Seinen ersten Auftritt hatte er in den Comics in The Boys Nr. 45 im Jahr 2010. Er ist in den Comics der Anführer der Capes for Christ , eines religiösen Kults von Supes, die natürlich mit Vought verbandelt ist.

Dort sammelte der Supe regelmäßig Sidekicks, die er missbrauchte. Homelander sprach ihn in den Comics sogar darauf an, seine Sucht in den Griff zu bekommen. In den Comics stellt er sich auf Homelanders Seite und versucht mit ihm, die Herrschaft an sich zu reißen. Auch wenn Homelander ziemlich machtgeil ist und alles dafür tun würde, hat er nie derartig böse Dinge getan.

Als Verbündeter ist er für ihn aber ziemlich nützlich: Er ist nicht nur übermenschlich stark, er kann auch fliegen und seine fanatischen Anhänger sollte man nicht unterschätzen. Vor allem der letzte Aspekt könnte für die 5. Staffel bedeutend werden.

Wie passt Oh-Father in das Serienuniversum von The Boys? Die Capes for Christ kamen als Organisation in der Serie bereits vor. In Staffel 1 lernt man den Charakter Ezekiel kennen, der die fanatisch-religiöse Gruppe als Anführer leitet. In Staffel 4 wird er aber von Butcher getötet.

Somit kann man davon ausgehen, dass Oh-Father jetzt die Anführerrolle übernehmen wird. Vergleicht man ein Bild von ihm auf x.com mit Homelanders Auftritt auf einer Bühne am Anfang des Trailers, kann man davon ausgehen, dass auch das Christentum in den USA ein Thema für die Verfestigung der Macht von Homelander sein wird.

Ein kurzer Shot im Trailer deutet aber auch eine sexuelle Beziehung zwischen Oh-Father und Ashley an. Das könnte ein Indiz dafür sein, dass die Missbrauchs-Thematik der Comics in der Serie nicht explizit aufgegriffen wird. Auch Soldier Boy unterscheidet sich stark von seinem Comic-Pendant: Eine der stärksten Figuren von The Boys war eigentlich ein Loser, doch die Serie hat ihn gerettet, spendiert ihm sogar ein eigenes Prequel