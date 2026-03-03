Der große Rivale von Homelander spielte bereits vor The Boys einen brutalen Helden, würde die Rolle auch nach 14 Jahren wieder übernehmen

Der große Rivale von Homelander spielte bereits vor The Boys einen brutalen Helden, würde die Rolle auch nach 14 Jahren wieder übernehmen

In The Boys ist der Darsteller Karl Urban als Billy Butcher zu sehen und spielt dabei einen harten und brutalen Kerl. Eine andere Rolle in einem Action-Film konnte ihm Ähnliches bieten – zu ihr zurückzukehren, wäre sein großer Wunsch.

Wer ist Karl Urban? Zum einen kennen ihn Film-Fans aus Herr der Ringe, wo er Éomer verkörperte. Zum anderen dürften ihn Serien-Fans in The Boys gesehen haben. Dort spielt er Billy Butcher, den Erzfeind von Homelander und Kopf der titelgebenden „Boys“. Somit durfte er einen Charakter spielen, der gewalttätig und manipulativ vorgeht.

Schon vor 14 Jahren schlüpfte der Schauspieler in eine Rolle, die ähnlich brutal war und deren Film eine Altersfreigabe ab 18 Jahren erhalten hat. Die Rede ist von Judge Dredd im Film Dredd.

Wie Karl Urban nun verraten hat, lag ihm die Rolle am Herzen und eine Rückkehr zu ihr wäre für ihn keine Frage.

Trailer zum harten Action-Film „Dredd“ mit Karl Urban
„Ich würde diese Rolle sofort wieder übernehmen“

Was ist Dredd für ein Film? Der Streifen erschien 2012 und war die bereits zweite Verfilmung der Comic-Serie Judge Dredd, die ursprünglich im britischen Magazin 2000 AD erschien. 1995 kam die erste Adaption in die Kinos, damals mit Sylvester Stallone in der Hauptrolle, der den Film später bereute.

Die Version mit Karl Urban erzählt einmal mehr von einer dystopischen Zukunft und spielt in der Stadt Mega City One. Dort leben die Menschen in Hochhäusern, sicher vor der atomaren Strahlung, die die Gebiete ringsum unbewohnbar gemacht hat.

Die sogenannten Judges vereinen mehrere Berufe in einem: Sie sind sowohl Polizisten als auch Richter und im Zweifel Henker. Im Film trifft Dredd auf die noch unerfahrene Rekrutin Cassandra Anderson. Gemeinsam stellen sie sich gegen die Drogenbaronin Ma-Ma, die von Lena Headey, bekannt als Cersei in Game of Thrones, gespielt wird.

Was sagt Karl Urban heute über den Film? In einem Interview mit The Playlist zeigte sich der Schauspieler sehr angetan von der Rolle und der Arbeit am Film insgesamt:

Ich würde diese Rolle sofort wieder übernehmen. Das würde ich wirklich. Ich hatte so viel Spaß bei den Dreharbeiten zu diesem Film.

Karl Urban

Dredd erhielt 2012 gute Kritiken und steht bei Rotten Tomatoes bei einer Wertung von 80 % (169 Reviews). Über 100.000 User werteten etwas schlechter und vergaben 72 %.

Warum kam bislang eine Fortsetzung? Das dürfte in erster Linie am mageren Einspielergebnis liegen. Box Office Mojo zufolge kostete der Film allein in der Produktion 50 Millionen US-Dollar. Hierbei sind Kosten fürs Marketing noch nicht eingerechnet.

Am Ende spielte Dredd weltweit aber nur 41 Millionen US-Dollar ein. Das reicht in Hollywood in der Regel nicht für grünes Licht, um direkt eine Fortsetzung zu drehen.

Inzwischen sind aber 14 Jahre vergangen, man versucht es erneut. Laut Hollywood Reporter übernimmt Regisseur Taika Waititi bei einem kommenden Judge-Dredd-Film die Regie. Da stellt sich die Frage, ob Karl Urban die Rolle erneut spielen wird.

Zum aktuellen Zeitpunkt ist das noch unklar. Doch da die neue Verfilmung ein Neustart für die Reihe sein soll, ist zu bezweifeln, dass man nochmal auf denselben Darsteller zurückgreift. Karl Urban sieht das gegenüber The Playlist pragmatisch:

Wenn ich nicht dabei bin, ist das auch okay für mich. Ich möchte einfach nur mehr Dredd-Geschichten sehen.

Karl Urban

So geht es vermutlich auch den Fans des Comics, die sich auf eine neue Interpretation durch den für seinen skurrilen Humor bekannten Taika Waititi freuen können. Was ist eure Meinung dazu? Schreibt sie uns gerne in die Kommentare. Wer sich statt für Action eher für Naturdokus interessiert, sollte hier vorbeischauen: Eine Netflix-Serie könnte ein Hit für jeden Fan von Jurassic Park werden – Sogar Spielberg ist beteiligt

Quelle(n): Titelbild: Prime Video auf YouTube, Gamesradar
