„Es hat jedermanns verdammte Welt verändert“: So empfand Cersei Lannister das Aus von Game of Thrones

Lena Headey spielte in Game of Thrones mit Cersei Lannister eine wichtige Figur der Serie. In einem Interview äußerte sich die Darstellerin über das Ende der Produktion und wie sie es empfand.

In einem Interview mit The Hollywood Reporter sprach Lena Headey am 27. Oktober 2023 über den Film The Trap und ging in diesem Rahmen auch auf die HBO-Hitserie Game of Thrones ein. Dabei erklärte sie, wie sie das Aus empfand und was sie danach am meisten an der Produktion vermisste.

Lena Headey trauerte Game of Thrones nicht hinterher

Auf die Frage des Interviewers hin, ob die Schauspielerin Game of Thrones vermisse, gab es eine klare Antwort: Nein, sie vermisse die Serie keineswegs.

Dennoch gibt es eine Sache, der Lena Headey nach dem Ende hinterhertrauerte: ihren Kollegen und der besonderen Verbindung, die sie alle hätten.

So erklärte die Schauspielerin:

Ich vermisse die Menschen – denn man verliebt sich in Menschen und bildet diese Familieneinheiten. Es dauert also eine Weile, bis das vorbei ist. Es gibt eine seltsame Trauer über diese Beziehungen. Aber ich vermisse es [die Serie] nicht. Lena Headey, Quelle: The Hollywood Reporter

Die Schauspielerin äußerte sich stolz darüber, was dem Cast mit dem Erfolg von Game of Thrones gelungen ist und schaute positiv darauf zurück, was sie als Team geschafft hatten:

„Wir haben es geschafft. Wir haben alles dafür getan. Es hat jedermanns verdammte Welt verändert, und wir werden das immer haben.“

Was für ein Ende hätte sie sich für Cersei gewünscht? Im gleichen Interview offenbarte die Schauspielerin, wie ihre ideale Storyline gegen Ende der Serie ausgesehen hätte. So hatte sie gemeinsam mit einer anderen Schauspielerin einen dramatischen Kampf zum Abschluss im Kopf:

„[Arya-Stark-Darstellerin Maisie Williams] und ich haben über einen Showdown zwischen Cersei und Arya fantasiert; dass sie als Jaime [verkleidet] zurückkommt. Das war unser Traum. Aber sie haben sich anders entschieden.“

