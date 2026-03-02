Eine der besten Thriller-Serien der letzten Jahre wurde zum Teil in Deutschland gedreht, läuft komplett auf Netflix und Disney+

Fans von packenden Thriller-Serien finden auf gleich zwei Streaming-Diensten ein Highlight des Genres. Davon wurde eine Staffel sogar in Deutschland gedreht, was einer Premiere gleichkam.

Um welche Serie geht es? Die Rede ist von Homeland, eine Produktion des US-amerikanischen Senders Fox 21, die zwischen 2011 und 2020 ausgestrahlt wurde.

Insgesamt gibt es 98 Folgen in acht Staffeln, wobei jede Episode zwischen 48 und 66 Minuten lang ist. Homeland ist kein originärer Stoff, sondern eine Adaption der israelischen Serie Hatufim, die kurz davor im Jahr 2010 ausgestrahlt wurde.

Thematisch sind sich die beiden Produktionen ähnlich: Es geht um die Welt der Agenten und der Terrorismus-Bekämpfung. Im Fall der US-amerikanischen Version Homeland steht eine CIA-Agentin mit einer psychischen Erkrankung im Mittelpunkt.

Wem kann man trauen?

Worum geht es in Homeland? Die erste Staffel beginnt mit der Agentin Carrie Mathison, die da noch für die CIA tätig ist. Als ein US-Soldat aus der Kriegsgefangenschaft befreit und nach Hause geholt wird, bleiben Zweifel, ob er dem eigenen Land noch treu ist.

Carrie muss sich mit der Frage beschäftigen, ob es sich bei dem Heimgekehrten nicht um einen „Schläfer“, also einen verdeckten Spion der verfeindeten Terroristen handelt.

Ausgehend davon erzählt Homeland von den Herausforderungen der Geheimdienste und von ganz persönlichen Problemen. Carrie ist nämlich von einer bipolaren Störung betroffen und muss inmitten von Intrigen, Verrat und harten moralischen Entscheidungen auch für ihr eigenes Wohlbefinden sorgen.

Für Zuschauer hierzulande besonders spannend ist Staffel 5. Carrie lebt dort mittlerweile in Berlin und hat ihren Job bei der CIA aufgegeben. In dieser Staffel geht es viel um Themen wie Cyberterrorismus und Überwachung.

Die Folgen der fünften Staffel wurden im Studio Babelsberg gedreht, wo regelmäßig ausländische Produktionen wie etwa Inglourious Basterds verwirklicht werden. Homeland stellt dennoch eine Premiere dar: Es war die erste US-Serie, von der eine Staffel vollständig in Deutschland gedreht wurde (via dw.com).

Ist die Serie gut? Bei ihrem Erscheinen kassierte Homeland Traumwertungen. Staffel 1 kam auf Rotten Tomatoes auf 100 % positive Kritiker-Reviews. Die Zuschauer werteten nur ein klein wenig schlechter und vergaben 93 %.

Über alle acht Staffeln hinweg schafft es Homeland auf immer noch 85 %. Das ist für eine Serie, die so lange läuft, beachtlich. Die Kritiker loben besonders die Leistung der Darsteller, allen voran jene von Claire Danes. Sie verkörpere Carrie und ihre psychischen Probleme überzeugend.

Auch die Geschichte und ihre zahlreichen Wendungen würden bei der Stange halten und für gute Thriller-Unterhaltung sorgen. Alles in allem sei die Serie ein „Must-See“, wie etwa Brian Tallerico von Hollywood Chicago zusammenfasst.

Die Staffeln nach der ersten konnten zwar nicht mehr ganz so begeisterte Reaktionen hervorrufen, doch der „Tiefpunkt“ ist mit 78 % in Staffel 6 immer noch gutes Mittelmaß.

Wo kann man Homeland sehen? In Deutschland haben Thriller-Fans gleich zwei bequeme Möglichkeiten, sich die Serie zu Gemüte zu führen. Sowohl bei Disney+ als auch Netflix sind derzeit alle acht Staffeln im Abo enthalten. Habt ihr Homeland bereits gesehen? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Wer gern zockt, sollte sich die folgenden Produktionen genauer ansehen: Laut euch gibt es auf Netflix ganze 9 Gaming-Serien, die besser sind als Henry Cavill und The Witcher

Quelle(n): vidaextra.com
