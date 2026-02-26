Die 10 besten Gaming-Serien auf Netflix laut den Zuschauern

Mittlerweile gibt es auf Netflix eine Menge an starken Gaming-Serien. Doch welche davon kommen bei den Zuschauern am besten an? Schauen wir uns die harten Zahlen an.

Die Zeiten, in denen Videospieladaptionen bei Fans Angstzustände ausgelöst haben, sind zum Glück längst vorbei. In den letzten Jahren sind immer wieder richtig gute Gaming-Serien erschienen, unter anderem beim Streaming-Dienst Netflix.

In der folgenden Liste haben wir uns angesehen, welche Serien die höchsten Bewertungen bei den Fans erhalten haben. Sofern möglich geben wir auch an, wie viele Stunden eine Serie angesehen wurde. Da Netflix diese Zahlen aber nicht in allen Fällen transparent macht, sind sie für die Platzierung nicht ausschlaggebend.

Sollte eine Serie über mehrere Staffeln verfügen, listen wir euch alle User-Wertungen auf. Für die Platzierung errechnen wir hingegen den Schnitt daraus. Es zählen die Ratings auf Rotten Tomatoes und IMDb. Die Werte der 10er-Skala von IMDb wurden zur besseren Vergleichbarkeit linear auf eine 100er-Skala umgerechnet, wie sie bei Rotten Tomatoes verwendet wird.

Das Ranking befindet auf dem Stand vom 25.02.2026.

Platz 10: The Witcher

User-Wertung insgesamt: 62,5 %

Rotten Tomatoes: 46 %

IMDb: 79 %

4 Staffeln

Es mag überraschen, dass ausgerechnet eines der Aushängeschilder in Sachen Gaming-Serien „nur“ auf Platz 10 landet. The Witcher ist die Adaption der Hexer-Bücher von Andrzej Sapkowski und hat es bislang auf vier Staffeln gebracht.

In den ersten drei spielte Henry Cavill die Hauptrolle und mauserte sich zum Fan-Liebling. Seine Ablöse durch Liam Hemsworth sorgte für Diskussionen. Die vierte Staffel ist mit nur 19 % auf Rotten Tomatoes deutlich schlechter bewertet als der Rest und zieht den Schnitt somit nach unten.

Während in den ersten Seasons vor allem Cavill als Geralt von Riva überzeugte, kritisieren User gegen Ende, dass sich die Serie zu weit von der Vorlage entfernt und schlecht geschrieben sei.

Dabei hat es so gut angefangen: Staffel 1 konnte noch mit 88 % positiven User-Wertungen überzeugen. Alles in allem gehört die Fantasy-Serien aber zu den Erfolgsgeschichten von Netflix. Staffel 1 wurde allein rund 663.600.000 Stunden angesehen und rangierte damit zeitweise in der All-Time-Top-10 von Netflix (via whats-on-netflix.com).