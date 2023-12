330.000 Fans von The Witcher starten Petition gegen Staffel 4 der Netflix-Serie: „Henry Cavill wollte der Vorlage treu bleiben“

Henry Cavill hat das Witcher-Kostüm an den Nagel gehängt. An seiner Stelle wird Liam Hemsworth in der vierten Staffel der Netflix-Serie als Geralt auftreten. Unzufriedene Fans fordern in einer Petition nicht nur die Rückkehr von Henry Cavill, sondern auch gleich ein neues Autorenteam.

Was ist die Situation? Erst im Sommer kehrte Henry Cavill als Geralt von Riva in der von Netflix produzierten Witcher-Serie zurück. Wie vor rund einem Jahr bekannt wurde, wird es der letzte Auftritt des Schauspielers als Monsterjäger sein. Die Regisseurin wollte ihrem Hauptdarsteller ein episches Finale bieten.

An seine Stelle tritt Liam Hemsworth. Er ist für seine Auftritte in den „Tribute von Panem“-Filmen bekannt, außerdem als jüngerer Bruder des Thor-Darstellers Chris Hemsworth. Der neue Geralt stößt bei den Fans bisher aber auf wenig Gegenliebe. Das liegt weniger an Hemsworth selbst als am Umgang von Netflix mit der Vorlage des Schriftstellers Andrzej Sapkowski.

Fans zufolge entfernte sich die Serie zu weit von den Büchern, was mit ein Grund dafür sein soll, dass Henry Cavill die Produktion verlassen hat. In einer aktuellen Petition fordern die Fans deshalb ein Umdenken.

Hier seht ihr den Trailer zur dritten Staffel:

Die Serie habe sich zu weit von der Vorlage entfernt

Was fordern die Fans? Der Initiator der Petition „Stef Ma“, ruft Netflix dazu auf, Henry Cavills Weggang kritisch zu hinterfragen. Er stellt dem Text auf change.org ein Zitat des Witcher-Schöpfers Andrzej Sapkowski voran, in dem es heißt:

Ich war mehr als zufrieden mit Henry Cavills Auftritt als The Witcher, er ist ein echter Profi. So wie Viggo Mortensen Aragorn sein Gesicht gegeben hat, so hat Henry seins Geralt gegeben und so soll es für immer sein. Via people.com

Der Erfinder von Geralt war also zufrieden mit der Wahl des Hauptdarstellers. Allerdings wurde Sapkowski selbst nie in die Konzeption der Netflix-Serie eingebunden. Dass Cavill die Serie verlassen hat, liege nicht an den geplanten Dreharbeiten zu „Man of Steel 2“, in dem der Schauspieler seine Rückkehr als Superman feiert.

Vielmehr sei Cavill mit der inhaltlichen Entwicklung der Witcher-Serie unzufrieden gewesen. In der Petition heißt es dazu:

Henry Cavill ist einer dieser großen Fans, er kennt alles in- und auswendig und wollte der Welt von Sapkowski treu bleiben, weshalb Netflix ihn ersetzen möchte. via change.org

Der Grund für den Erfolg der Serie seien die vielen treuen Fans der Buchvorlage.

Die Petition hat bereits über 330.000 Stimmen

Wie kommt die Petition an? Der Initiator steht mit seiner Meinung nicht allein da. Stand 19.12.2023 haben über 332.000 Personen die Petition unterschrieben. Sie hätten jedes Recht, Forderungen zu stellen, findet Stef Ma:

Netflix kann nur existieren, weil wir alle monatlich dafür bezahlen, dass es Inhalte produziert, die uns unterhalten. Leider deuten alle öffentlichen Informationen darauf hin, dass das Produktionsteam Entscheidungen trifft, die den Interessen der Fans – unseren Interessen – völlig zuwiderlaufen. via change.org

Von Showrunnern und Autoren, die glauben, sich über den wahren Schöpfer der Geschichten stellen zu können, sollte sich Netflix trennen, heißt es weiter.

Das aktuelle Ziel der Petition ist die 500.000 Stimmen-Marke. Ob sie bis zum Drehstart der vierten Staffel im nächsten Jahr erreicht wird, muss sich zeigen. Und auch, ob die Petition eine Auswirkung auf die Pläne von Netflix haben wird.

Wie findet ihr die Witcher-Serie? Seid ihr Fans der Vorlage?