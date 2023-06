Neuer Trailer zur 3. Staffel von The Witcher lässt uns Henry Cavill noch mehr vermissen

Im Rahmen des Tudum, einem Fan-Event der offiziellen Begleitwebsite von Netflix, wurde ein neuer Trailer zur 3. Staffel von The Witcher gezeigt. Und dieser Trailer sorgt dafür, dass wir Henry als Geralt noch mehr vermissen werden.

Am 29. Juni erscheint endlich die dritte Staffel von The Wichter, der beliebten Serie um den Hexer Geralt. Dies nutzte das Tudum dafür, einen neuen Clip zu zeigen. Aber nicht nur das. Auf dem Fan-Event, das am 17. Juni live aus São Paulo, Brasilien, gestreamt wurde, stand Henry Cavill auf der Bühne.

Was zeigt der neue Trailer? Das fast 3-minütige Video hält geballte Action bereit. Wir sehen eine Ciri, die anscheinend in einem Hinterhalt überrascht wird, sich aber zu wehren weiß. Auch Yennefer hat einen Auftritt, indem sie ihre magischen Fähigkeiten zum Einsatz bringt.

Und natürlich sehen wir unseren Lieblings-Hexer Geralt, der sich in den Hinterhalt einmischt. Es folgen Kämpfe, wie wir sie aus den vorigen Staffeln gewohnt sind – actionreich, dynamisch, mitreißend. Geralt läuft auf die Kamera zu, damit endet das Video.

Was uns bleibt, ist ein kleiner Cliffhanger und die enorme Vorfreude auf die dritte Staffel. Die letzte mit Henry Cavill.

Hier seht ihr den neuen Trailer:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Was passierte auf dem Tudum-Event? Schon beim Einspielen der bekannten Melodie aus The Witcher flippte das Publikum aus. Henry trat auf die Bühne, gemeinsam mit Anya Chalotra (Yennefer), Freya Allan (Ciri) und Joey Batey (Rittersporn).

Das Video zum Tudum könnt ihr euch auf YouTube ansehen, mit The Witcher geht es bei 1:28:46 los.

Bevor der neue Trailer gezeigt wurde, wendete sich Henry Cavill mit einer bewegenden Ansprache an das Publikum, seine Zuschauer und an sein Team:

Danke, ich spüre die Liebe und ich liebe euch auch, Leute. Es ist wundervoll, hier zu sein. Ich werde darüber sprechen, wie es war, meine letzte Staffel zu drehen, und möchte über meine Kollegen am Set sprechen. (Er dreht sich zu seinen Schauspielkollegen und -kolleginnen) Ich sage es nochmal: Es war so eine Freude und Ehre, mit euch zusammenzuarbeiten. Ihr habt diesen Charakteren so viel Tiefe gebracht. […] Was ihr getan habt, erforderte Arbeit, Sorgfalt und Einsatz. Glaubt mir, mit euch zusammenzuarbeiten, war für mich das größte Vergnügen. Ich werde euch vermissen. Ich werde euch wirklich sehr vermissen. Henry Cavill auf dem Tudum-Event

„Ohne Henry kein Witcher“

Warum hört Henry Cavill auf? Die dritte Staffel wird die letzte sein, in der wir Henry als Geralt sehen werden. Henry Cavill wollte als Fan der The Witcher Spiele nah an der originalen Geschichte bleiben, was aber anscheinend nicht so umgesetzt wurde.

Die Kommentare zu dem letzten Trailer, der auf dem Netflix-Account auf YouTube zu finden ist, zeigten, dass die Fans enttäuscht über den Ausstieg von Henry Cavill als Geralt sind. Und das hat sich nicht geändert, im Gegenteil.

Wie reagieren die Fans auf den neuen Trailer? Ähnlich wie bei dem letzten Trailer. Die Fans schreiben, dass sie Henry als Witcher vermissen werden.

Aki Koko schreibt: „Ohne Henry kein Witcher.“

„Oh man, wenn ich das so sehe, werde ich Henry Cavill echt vermissen..“ schreibt Zero G. „Die letzte Staffel mit Henry Cavill. Schade. Er war wohl der einzige dort, der versucht hat dem originalen Werk und eventuell den Spielen gerecht zu werden“, schreibt MaugriM.

Die dritte Staffel von The Witcher läuft ab dem 29. Juni auf Netflix. In der vierten Staffel wird Liam Hemsworth die Rolle des Hexers Geralt übernehmen.

