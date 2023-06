Die erste Staffel der Netflix-Serie „Wednesday“ mit Jenna Ortega in der Hauptrolle wurde zum absoluten Serienhit. Vor kurzem sprach die Schauspielerin über die 2. Staffel und erzählte, dass man einen unbeliebten Aspekt aus Staffel 1 in der Fortsetzung nicht mehr einbauen werde.

Die inzwischen 20-jährige Jenna Ortega begann ihre Karriere als Kinderschauspielerin und gehört aktuell zu den bekanntesten Gesichtern Hollywoods.

In 2022 begeisterte sie in der ikonischen Rolle der Wednesday Addams die Zuschauer in der gleichnamigen Netflix-Serie. Auch eine 2. Staffel ist bereits angekündigt. Wie Jenna Ortega verrät, soll es in der Fortsetzung eine große Änderung geben, die sie sehr freut.

Hier seht ihr die Ankündigung zur 2. Staffel von Wednesday:

„Wir haben beschlossen, dass wir uns mehr auf den Horror konzentrieren wollen“

Wednesday-Hauptdarstellerin Jenna Ortega sprach mit Elle Fanning gegenüber des amerikanischen Magazins Variety über ihre Leben als ehemalige Kinderstars und ihre Arbeit als Producerin.

Auf die Frage hin, ob die Hauptdarstellerin bereits etwas zu Staffel 2 verraten könne, antwortet Jenna Ortega: „Sie [die Staffel] ist momentan noch in Arbeit, aber wir haben beschlossen, dass wir uns mehr auf den Horror konzentrieren wollen. Wir lassen jegliche romantische Liebesgeschichte weg, was wirklich toll ist. Wir werden mutiger, düsterer.“

Mit der romantischen Liebesgeschichte fällt in der kommenden Staffel ein Aspekt weg, den die Hauptdarstellerin in der Vergangenheit kritisiert hat: die Dreiecksbeziehung ihrer Figur mit Tyler und Xavier.

So erklärte Jenna Ortega etwa, dass die Liebesbeziehung für sie keinen Sinn ergab. Die Schauspielerin ging sogar so weit, dass sie ihren Text etwas veränderte, da ihr die ursprüngliche Drehbuchfassung nicht gefiel (via Armchair Expert).

Aber auch viele Fans konnten mit der Liebesgeschichte in der Serie nichts anfangen und empfanden sie als eher unpassend in der Story. Bei unseren Kollegen von Moviepilot findet ihr einen Artikel dazu, warum Staffel 2 von Wednesday keine neue Liebesgeschichte braucht.

Wieso gibt es jetzt diese Änderung? Jenna Ortega ist nicht nur als Schauspielerin, sondern auch als Producerin an der 2. Staffel von Wednesday beteiligt. Damit hat sie nun auch einen Einfluss darauf, wie ihre Figur weiter entwickelt wird. Sie erzählt:

„[…] Bei einer Figur wie Wednesday, die so beliebt ist, wollte ich nicht, dass sie falsch dargestellt wird. Also habe ich versucht, so viele Gespräche wie möglich mit den Autoren zu führen. Wir haben dann entschieden, was funktioniert und was nicht. […]“

Wann startet die 2. Staffel von Wednesday? Die Serie wird voraussichtlich 2024 auf Netflix in die 2. Runde gehen.

