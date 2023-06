Die 1. Staffel von Ringe der Macht auf Amazon kam gemischt an – War teurer als eine der besten Serien auf Netflix insgesamt

Dass manche Serienproduktionen ein enormes Budget verlangen, haben Titel wie Stranger Things und WandaVision gezeigt. Mit fast 500 Millionen Dollar stellt das Herr der Ringe Prequel „Die Ringe der Macht“ aber alles in den Schatten und ist damit teurer, als alle „The Witcher“–Staffeln zusammen.

Die erste Staffel von „Die Ringe der Macht“, dem mit Spannung erwarteten Herr der Ringe Prequel auf Amazon, hat die Zuschauer mit gemischten Reaktionen zurückgelassen.

Doch unabhängig von der Meinung über den Inhalt der Serie steht fest, dass sie in Bezug auf die Produktionskosten neue Maßstäbe setzt. Tatsächlich übertrifft das Budget für die erste Staffel von „Die Ringe der Macht“ die Gesamtkosten einer der beliebtesten Serien der letzten Jahre auf Netflix.

Wieso ist das Herr der Ringe Prequel so teuer? Alleine für die Rechte mussten um die 250 Millionen Dollar, also ungefähr 235 Millionen Euro nach aktuellen Kurs, gezahlt werden. Laut Amazon-Studios-Chefin Jennifer Sake baue Amazon auf eine Infrastruktur, die die gesamte „Die Ringe der Macht“-Serie tragen wird.

Insgesamt belaufen sich die Kosten auf um die 465 Millionen Dollar und sind damit höher, als die Gesamtkosten für alle drei Herr der Ringe Verfilmungen – Diese lagen bei ca. 281 Millionen Dollar.

Auch andere Serienproduktionen waren ebenfalls ziemlich teuer, diese kostete ungefähr hab so viel wie Ringe der Macht, wurde dafür aber bereits nach einer Staffel abgesetzt. Und dabei haben viele noch nie von ihr gehört.

Gegen „Die Ringe der Macht“ ist „The Witcher“ fast ein Schnäppchen

Wie teuer war The Witcher bisher im Vergleich? Im Vergleich zu dem Herr der Ringe Prequel stellt man fest, dass The Witcher nicht an die enormen Produktionskosten herankommt. Die erste Staffel von The Witcher kostete ca. 92 Millionen Dollar, die zweite Staffel ungefähr 176 Millionen Dollar.

Die Miniserie The Witcher: Blood Origin beläuft sich kostentechnisch auf ca. 50 Millionen Dollar (via 3DJuegos). Damit hat Netflix bisher um die 318 Millionen Dollar in das The Witcher Franchise investiert.

Netflix hat sich mehr erhofft. Wie unsere Kollegen von 3DJuegos schreiben, sei der Plan des Abonnementdienstes gewesen, The Witcher zu seinem größten Franchise zu machen.

Anfangs hat das auch gut geklappt – innerhalb der ersten vier Wochen sahen 76 Millionen Haushalte die erste Staffel der Serie um den Hexer Geralt.

Dann entfernte sich Netflix allerdings von der Community, was vor allem aus den YouTube-Kommentaren zum neuen Trailer hervorgeht.

Die Fans nehmen Netflix die Neubesetzung der Hauptrolle übel

Wie reagieren die Fans auf den Trailer? Dass die Rolle des Hexers neu besetzt wird und wir Henry Cavill in der dritten Staffel ein letztes Mal als Geralt zu sehen bekommen, hat bei vielen Fans für Unmut gesorgt.

Der Nutzer Agniva Chakraborty schreibt unter dem YouTube-Video: „Niemand hätte Geralt besser spielen können. Danke dafür, Henry Cavill. Du wirst uns fehlen.“ und bekommt dafür über 1000 Likes.

„Respektiere deine Schauspieler, respektiere die Quelle, respektiere dein Publikum. Danke, Henry, du hast für uns alle gesprochen.“ schreibt Allstar Snave. Dies spielt vermutlich darauf an, dass Henry Cavill als Fan der The Witcher Spiele nah an der originalen Geschichte bleiben wollte.

Und über 16.000 YouTube-Nutzer stimmen dem Kommentar durch einen Like zu.

In den letzten Jahren sind neben The Witcher einige tolle TV-Serien erschienen, die auf Videogames basieren. In einer Abstimmung habt ihr entschieden, welche davon die besten sind.