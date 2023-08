„Ich wollte ihn auf eine epische Weise verabschieden“ – Regisseurin von The Witcher lässt Henry Cavill ziehen

Der zweite Teil der dritten Staffel von The Witcher ist auf Netflix eingezogen und damit geht auch der Abschied von Henry Cavill als Hexer Geralt einher. Und dieser sollte episch, aber auch besonders sanft sein, sagt die Regisseurin Bola Ogun – ein letztes, großes Hurra.

Als die letzten Szenen der dritten Staffel von The Witcher gefilmt worden seien, habe das Team um Regisseurin Bola Ogun bereits gewusst, dass es sich gleichzeitig um die letzten Szenen mit Henry Cavill als Geralt handeln wird (via polygon.com).

Da in der Staffel so viel passiere, habe sich das wie der Abschluss eines eigenständigen Kapitels angefühlt. Der letzte Block sei emotionaler gewesen, aber das sei auch so beabsichtigt, sagt Ogun.

Hier seht ihr den Trailer von The Witcher Staffel 3 – die letzte mit Henry Cavill in der Rolle des Hexers Geralt:

„Es ist ein großartiges letztes Hurra“

Das hatte Bola Ogun für die letzten Folgen geplant: Für Bola Ogun sei jede Episode auf ihre Weise einschüchternd, was das Drehen betrifft. Für Episode 8 sei der Regisseurin wichtig gewesen, Henry Cavill „richtig“ zu verabschieden. Der Stil des letzten Blocks sei emotionaler – das sei beabsichtigt.

Laut unseren Kollegen und Kolleginnen von Moviepilot sei das Finale zu einem Best-of des Charakters Geralt geworden.

Die Regisseurin habe Cavill einen epischen Abschied ermöglichen wollen:

Als es um diese Episode ging, wollte ich mich sehr auf die politische Spionage und die magischen Themen des Brokilon-Waldes konzentrieren und mehr davon zeigen, als wir es in der Vergangenheit gesehen haben, auf eine andere Art und Weise. Ich wollte also sehr in das Gefühl von Magie, das Gefühl von etwas Veränderung hineingleiten. Im Grunde ging es darum, eine Fortsetzung zu schaffen, aber sie anders erscheinen zu lassen, sodass es sich wie ein langer, sanfter Abschied anfühlt. […] Ich wollte ihn nur auf eine epische Weise verabschieden. Und es ist episch. Es ist ein großartiger Kampf. Es ist ein großartiges letztes Hurra. Bola Ogun via polygon.com

Sie werde Henry Cavill vermissen, „weil er ein großartiger Geralt ist.“ Aber sie wisse, dass Liam Hemsworth „diese Rolle genauso gut übernehmen und dieselbe Ernsthaftigkeit mitbringen wird.“

Auch Anya Chalotra (Yennefer) glaubt, dass Hemsworth in der Rolle „brilliant“ sein wird. Mehr dazu findet ihr hier bei unseren Kollegen und Kolleginnen von Filmstarts.

Wer ist Bola Ogun? Bola Ogun ist eine nigerianisch-amerikanische Filmregisseurin. Sie führt Regie in den letzten beiden Folgen in The Witcher Staffel 3, vorher hat sie in der Netflix-Serie Shadow and Bone für 2 Folgen Regie geführt. Laut IMDb gehören Shadow and Bone als auch The Witcher zu den besten Fantasy-Serien aller Zeiten.

Ogun entschloss sich für den Weg als Regisseurin, weil sie sich durch das Fehlen von Beiträgen von Frauen bei früheren Filmfestivals inspiriert fühlte (via blueprintafric.com). Sie wolle eine Plattform für marginalisierte und unterrepräsentierte Gruppen auf der Leinwand schaffen.

Henry Cavill nimmt nicht nur in The Witcher Abschied, sondern auch als Superman. MeinMMO-Chefredakteurin Leya Jankowski war im ersten Moment traurig, als sie hörte, dass Henry Cavill DC verlässt.

Sie konnte den neuen DC-Superheldenfilm The Flash vorab in einem Special Screening sehen. Ein großes Highlight sei für sie das neue Supergirl gewesen, gespielt von Sasha Calle:

Seit ich das neue Supergirl von The Flash im Kino gesehen habe, vermisse ich Henry Cavill als Superman nicht mehr