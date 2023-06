Ein Hund ist total verliebt in Henry Cavill, geht viral, wird deshalb von Netflix zur Witcher-Premiere eingeladen

Die Hündin RoryTheFrenchie ist auf TikTok für ihre Liebe zu Schauspieler Henry Cavill bekannt. Nun wurde sie von Netflix auf die Witcher-Premiere eingeladen, um ihrem Idol noch näher zu sein.

RoryTheFrenchie ist eine Französische Bulldogge und ein richtiger TikTok-Star. Rund 379 Tausend Follower hat der Kanal, auf dem Besitzerin Heather Land immer wieder neue Clips mit der Hündin veröffentlicht (Stand: 26. Juni 2023, via TikTok).

Bekannt ist Rory vor allem für ihre große Liebe zu Schauspieler Henry Cavill, der seine Fans vor allem als Witcher oder Superman begeistert. Jetzt wurde der vierbeinige Fan zu einem ganz besonderen Event eingeladen.

Hier sehr ihr einen Trailer zur 3. Staffel von The Witcher:

Rory hat nur Augen für den Witcher-Darsteller

Wie begann Rorys Liebe zu Henry Cavill? In einem TikTok-Clip zeigt Heather Land, wie die Hündin ihr Idol entdeckte.

Rory war nie besonders interessiert, an den Sachen, die im Fernsehen liefen. Als jedoch die Besitzerin eines Tages die Serie „The Witcher“ ansieht, springt die Hündin auf und läuft zum Gerät. Dort starrt sie gebannt Henry Cavill an.

Dasselbe macht sie dann auch beim Superman-Film, als erneut ihr Lieblings-Schauspieler zu sehen ist. Es folgten mehrere Tests von Heather Land, in denen sie versucht herauszufinden, was genau Rory so an dem Schauspieler fasziniert.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von TikTok, der den Artikel ergänzt. TikTok Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum TikTok Inhalt Hier seht ihr die ganze Geschichte von Rory und Henry Cavill in einem TikTok-Video

Sie erstellt eine Slideshow mit Bildern von Henry Cavill, um zu testen, ob es vielleicht die Stimme sei, die Rory so mag. Doch auch ohne Ton schaut sich die Hündin alle Fotos begeistert an. Selbst ein einzelnes gerahmtes Foto, das die Besitzerin an ihr Hundebett stellt, liebt Rory.

Also beginnen Fans immer mehr Merchandise von Henry Cavill zu schicken, senden etwa Witcher-Figuren oder ein signiertes Superman-Foto. Daraus baut die Hundebesitzerin einen kleinen Schrein, damit Rory ihr Idol die ganze Zeit bewundern kann.

Rory darf bei der Witcher-Premiere dabei sein

Am 22. Juni 2023 postete Heather Land eine ganz besondere Ankündigung auf TikTok. Netflix habe Rory zur großen Premiere von The Witcher Staffel 3 nach London eingeladen.

Die neusten Clips des Kanals nehmen die Fans mit auf die Reise von Rory und ihrer Besitzerin, die inzwischen bereits in ihrem Hotelzimmer in London angekommen sind.

Das Personal hat auch schon für die richtige Dekoration gesorgt und ein Foto von Henry Cavill für Rory bereitgestellt.

Wird Rory ihr großes Idol treffen? Heather Land bestätigte bereits, dass Henry Cavill vor Ort sein werde. Auf die Frage hin, ob Rory ihn treffen werde, gab die Hunde-Besitzerin noch keine konkrete Antwort und meinte, die Zuschauer müssten abwarten.

Nicht nur Rory, sondern auch die Community würde gerne mehr von Henry Cavill in der Rolle als Geralt von Rivia sehen. Jedoch wird das die letzte Staffel mit dem Schauspieler:

Neuer Trailer zur 3. Staffel von The Witcher lässt uns Henry Cavill noch mehr vermissen