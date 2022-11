LoL: Superman Henry Cavill erzählt, wie er die Netflix-Serie Arcane sah und sogar das klingt irgendwie fantastisch

Wenn normale Leute eine Serie auf Netflix schauen, wie etwa die League-of-Legends-Serie Arcane klingt das meist ziemlich lahm: Chips, Couch, Krümel. Aber bei Schauspieler Henry Cavill (The Witcher, Superman) klingt auch das irgendwie so, als wäre es ein fantastisches Erlebnis, sagt MeinmMO-Autor Schuhmann.

So war Henry Cavill bis vor 10 Jahren: Henry Cavill hat einen Lauf. Dabei fiel es früher Leuten, wie mir, schwer, sich überhaupt an sein Gesicht zu erinnern. Außerdem bewies er eine ziemlich miese Rollenwahl.

Cavill ist ein 1,85 m großer, britischer Schauspieler. Über Jahre wirkte er farblos, mit seinem markigen Kinn und der perfekten Haltung. So als hätte man einen „männlichen Hauptdarsteller für Actionfilme“ im Katalog geordert. Er ähnelte im Aussehen anderen Schauspielern wie Matt Boner (White Collar) oder dem, in meinen Augen, deutlich cooleren Timothy Olyphant (Justified), sodass es Cavill zu Beginn seiner Schauspiel-Karriere schwerfiel, aus der Masse herauszuragen.

Einen ersten Durchbruch hatte er 2007 zwar mit einer Rolle in der Serie: „The Tudors“. Doch Cavill hatte dann immer wieder Pech, verlor in seinen Zwanzigern Rollen in großen Produktion an Robert „Funkelt im Dunkeln“ Pattinson: Sowohl in Twilight als auch in Harry Potter stach ihn Pattinson aus.

Letztlich wurde Cavill dann, als er etwa Anfang 30 war, als „Action-Held“ besetzt, aber blieb da etwas farb- und glücklos:

2012 bekam er die Hauptrolle im Thriller „The Cold Light of Day“ – das Ding steht auf Rotten Tomatoes bei 4 % und obwohl da Bruce Willis mitspielt und ich den sicher mehrfach gesehen habe, kann ich mich nicht an Cavill erinnern.

Cavill spielte 2012 in „Krieg der Götter“ den Fabelhelden Theseus wie vom Fließband – die eigentlichen Helden im Film waren hier die Monster und ihre Spezialeffekte.

Nicht mal in Superman: Man of Steel (2013) fiel Cavill so richtig auf, mit seinem makellosen Kinn. Auch wenn das sicher ein wichtiger Karriere-Schritt für ihn war.

Seit die Nerds Cavill lieben, läuft auch die Karriere

So läuft es für ihn seit damals: Aber das änderte sich in den letzten Jahren nach und nach, vor allem in den letzten 5 Jahren hat er einen Lauf.

Denn Cavill entpuppte sich in Interviews als jemand, der hemmungslos auf Science-Fiction und Fantasy steht, in seiner Freizeit am liebsten Miniaturen bemalt, an seinem PC bastelt und sich stundenlang über die großen Fantasy-Epen unterhalten kann. Fantasy- und Science-Fiction-Fans weltweit schlossen ihn sofort ins Herz.

Irgendwie ist es cool geworden, Cavill zu mögen.

Mit seiner Karriere ging es bergauf. Er spielte häufiger (und besser) den Superman, bekam die Hauptrolle in der Netflix-Serie „The Witcher“ (2019 – 81 % Rotten Tomatoes) und durfte Tom Cruise in Mission Impossible (2018 – 97 % Rotten Tomatoes) verprügeln.

Als nur auf den ersten Blick makellose Figur, die irgendwie was Dunkles hat, funktioniert Cavill deutlich besser denn als strahlender Held. Mit genau so einer Rolle steigt Anthony Starr als Homelander (The Boys) gerade in die oberste Liga auf.

BBC-Reporter empfiehlt Cavill die Serie Netflix – Er verliebt sich sofort

Das erzählt er jetzt über Arcane: In einem Interview mit der BBC zu seinem neuen Film „Enola Holmes 2“ wurde Cavill vom Interviewer Ali Plumb drauf angesprochen, ob er denn schon Arcane gesehen hätte. Denn Plump hatte ihm die Serie empfohlen, weil er dachte, sie gefalle ihm sicher.

Plump fragt: „Hat dir Arcane so gut gefallen, wie ich dir gesagt habe, dass es dir gefallen würde.“

Cavilll schwärmt sofort (via youtube):

Ja, es hat mir richtig gut gefallen. Ich bin so froh, dass du es mir empfohlen hast. Als du mir von Arcane erzählt hast, kam ich nach Hause und hab zu Natalie gesagt: Mir hat so ein Typ von der Arbeit erzählt, dass ich Arcane schauen muss. Und sie sagte: Oh, darüber hab ich schon viel Gutes gehört. Also haben wir mit Arcane angefangen und konnten nicht aufhören. Es wurde dann echt spät und Natalia sagte: Wir sollten jetzt ins Bett gehen. Und ich sagte: Nee, nee, nee, wir sollten definitiv weiterschauen. Und sie sagte: Alles klar, du hast recht. Es war fantastisch.“

Cavill mit seiner Freundin Natalie Viscuso:

Normalerweise nimmt man an, dass ein Hollywood-Star wie Cavill die Zeit im Fitness-Studio oder bei Events verbringt, netzwerkt oder sich auf neue Rollen vorbereitet.

Aber offenbar hat er das Glück, sich mal eben 6 Stunden vor den Fernseher zu setzen und hat dabei noch eine Frau an seiner Seite, die es mit ihm zusammen schaut und sein Hobby teilt.

Klingt nach einem echt guten Leben.

Und das alles sicher nur, weil er WoW spielt:

