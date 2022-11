Superman Henry Cavill verschreckt Besucher mit seiner Gaming-Sammlung – „Holt mich hier raus“

Dass der neue alte Superman-Darsteller Henry Cavill (39) ein waschechter Nerd ist, wissen mittlerweile wohl die meisten. Nun wurde der ehemalige Witcher in einem Podcast zu seiner Gaming-Leidenschaft befragt. Diese Passion wird offenbar nicht von all seinen Besuchern geteilt.

Wer war das nochmal? Henry Cavill ist ein britischer Schauspieler. Zu seinen bekanntesten Rollen zählen Superman und Geralt von Riva in der Netflix-Serie „The Witcher“. In seinen Drehpausen zockt der 39-Jährige mit Vorliebe Warhammer oder bastelt an seinem PC.

In einem Podcast vom 27. Oktober diskutierte Henry Cavill seine Gaming-Leidenschaft, sprach über die Reaktionen seines Umfelds auf sein Hobby und deutete zukünftige Projekte an.

Total War: Warhammer hat es Cavill ganz besonders angetan:

Was war das für ein Podcast? In seinem Podcast HAPPY SAD CONFUSED befragt der Moderator Josh Horowitz Stars aus Film und Fernsehen zu verschiedenen Themen. Henry Cavill war am 27. Oktober bereits zum zweiten Mal mit dabei, um unter anderem über seine Rückkehr als Superman zu sprechen.

Nachdem die aktuellen Film- und Serienprojekte Cavills besprochen waren, kam Horowitz auf die Gaming-Leidenschaft des Schauspielers zu sprechen. So wollte er von Cavill wissen, wie viel Zeit er dem Zocken widmet.

Eine ordentliche Menge. Und wenn ich ordentlich sage, dann bedeutet das wahrscheinlich ziemlich viel, für die Leute, die nicht eingeweiht sind. Henry Cavill

4 Stunden oder mehr am Tag sollen da nicht unbedingt eine Seltenheit sein. Ganz besonders schwärmt Cavill von der „Total War: Warhammer“-Reihe. Sein größter Schatz sei im Moment allerdings eine Statue, die Blizzard ihm zum Release von WoW: Wrath of the Lich King geschickt habe.

Als Fan der Reihe hat Cavill auch eine Sammlung an Modellen für Warhammer 40k, deren Bemalung er stolz auf seinem Instagram-Account teilt.

Auf die Frage, wie seine Freunde und Familie zu dieser Leidenschaft stehen, erklärte Cavill, die meisten seiner Freunde und die Familie wüssten Bescheid und es sei keine Überraschung für sie, ihn beim Bemalen seiner Modelle vorzufinden. Viele seiner Familienmitglieder würden diese Leidenschaft sogar teilen.

Doch nicht alle Besucher können die gleiche Begeisterung für Gaming aufbringen, wie Cavill erleben musste.

Es ist vorgekommen, dass ich Leute zu Besuch hatte und ihnen stolz meine Miniaturen gezeigt habe und sie sagten nur „Ok.“ Man hört sie sagen „Oh ja, das ist wirklich toll,“ und man sieht sie denken „Hol mich hier raus.“ Henry Cavill

Selbst ein Videospiel zu entwickeln, steht allerdings derzeit nicht auf dem Plan des Schauspielers. Cavill erklärte, die Einsen und Nullen überlasse er lieber den Experten. Er könne es sich allerdings durchaus vorstellen, in Zukunft als Produzent aufzutreten:

Das kommt noch. Das wird schon noch kommen. Das ist etwas, das ich sehr gerne machen würde und etwas, das mir sehr wichtig ist. Ich möchte von Anfang an bis zur Vermarktung dabei sein, und das wird kommen, das ist eine Tatsache. Henry Cavill

Es scheint also, als könnten wir uns auf ein besonderes Projekt von Henry Cavill freuen. In der Zwischenzeit wird er jedoch erstmal in der 3. Staffel von The Witcher zu sehen sein, die im Sommer nächsten Jahres erscheinen soll. Ab Staffel übernimmt dann Thors kleiner Bruder, Liams Hemsworth, die Rolle.

Den ganzen Podcast könnt ihr euch auf dem YouTube-Kanal von Josh Horowitz ansehen.

Wie sieht das bei euch aus? Habt ihr schon Besucher mit euren Sammlungen verschreckt oder überwiegt die Bewunderung? Würdet ihr euch ein Videospiel von Henry Cavill wünschen?

Henry Cavill ist wohl der berühmteste, jedoch nicht der einzige Nerd in Hollywood:

