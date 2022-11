MMORPG Black Desert bricht Halloween-Event ab – Aus Respekt vor den 154 Toten in Seoul

Beim MMORPG Black Desert lief ein Halloween-Event, das eigentlich noch bis zum 2.11. andauern sollte. Aber am 30. Oktober teilte das Team mit, dass man das Event und alle Promo-Aktionen im Onlinerollenspiel abbricht. Man entschied sich zu diesem Schritt nach den furchtbaren Ereignissen, die am Samstag in Seoul passiert sind.

Trigger-Warnung: Die News beschreibt eine Tragödie in Seoul, bei der Menschen ums Leben kam. Es ist ein Tweet eingebettet, der Bilder zeigt, die verstören können.

Was ist in Seoul passiert? Am 29. Oktober sollte in der Hauptstadt von Südkorea Halloween gefeiert werden: Es war das erste Mal seit der Lockerung der Covid-19-Einschränkungen, dass die Menschen in Korea das Fest feiern konnten.

Es kamen offenbar viel mehr Leute zu der Feier, als irgendjemand erwartet hat.

Augenzeugen berichten, dass die Straßen von Menschen überlaufen waren, die eigentlich nur Halloween feiern wollte (via CNN): Im Nachtclub-Bezirk Itaewon seien die Menge sehr dicht in engen Straßen beieinander gestanden.

Menschen drängten wie in einer vollen U-Bahn – Schubsten und schrien

Eine Augenzeugin sagt, laut CNN, die Straßen seien wie eine „volle U-Bahn am Samstagabend“ gewesen, die Menschen standen so dicht beieinander, dass es schwer gewesen sei, sich zu bewegen. Leute begannen, zu schubsen und zu drängen, es seien viele Schreie zu hören gewesen. Die Augenzeugin konnte sich in Sicherheit bringen, habe auch gesehen, dass andere auf Gebäude geklettert seien, um zu überleben.

Die Kostüme der Menschen hätten zum Chaos der Situation beigetragen. Die Augenzeugin sagt, es sei ein Polizist dagewesen, der geschrien habe, aber man wusste nicht, ob es ein echter Polizist war, weil so viele Leute Kostüme trugen.

Laut Berichten soll im Gedränge eine Massen-Panik entstanden sein und Menschen wurden zu Tode getrampelt. CNN sagt: Das Innenministerium habe ihnen mitgeteilt, es seien 154 Menschen gestorben, darunter 97 Frauen.

Infolge der Tragödie wurde in Südkorea eine nationale Trauerphase ausgerufen, die bis zum 5. November anhalten soll: In der Zeit werden öffentliche Events ausgesetzt, öffentliche Gebäude zeigen Flaggen auf halbmast und Angestellte im öffentlichen Dienst werden mit Schleifen ihre Trauer bekunden.

Währenddessen sollen Behörden ermitteln, wie genau es zu der Massen-Panik gekommen sei. Der Auslöser der Massen-Panik ist nach wie vor unklar.

Das sagt Black Desert: Die sagen, dass sie im Angesicht der „schrecklichen Neuigkeiten“, alle laufenden Halloween-Events und Promotions aussetzen. Man bittet die Fans um ihr Verständnis und spricht allen Betroffenen sein Mitgefühl aus.

Was machen andere MMORPGs aus Südkorea? Wie PC Gamer berichtet, läuft ein aktuelles Event bei Lost Ark weiter. Das sei aber auch eher ein „generelles Herbst-Event“ und kein Event, das spezifisch auf Halloween ausgelegt ist.