Ein MMORPG, das ihr vielleicht gar nicht auf dem Schirm habt, hat 2 Milliarden Euro seit Release verdient

Außerdem gibt es Login-Boni, neue Events und Titel für jedes Jahr, das ihr BDO schon zockt. Auch andere MMORPGs feiern in diesem Jahr ihr Jubiläum. Wusstet ihr, dass WoW in diesem Jahr seinen 20. Geburtstag feiert? Diese 10 Spiele feiern 2024 ihren 20. Geburtstag – Wie viele davon habt ihr gezockt?

Wieso hat der Entwickler diese Zahlen verraten? Pearl Abyss hat die Daten anlässlich des 8. Jubiläums von Black Desert Online veröffentlicht. Die Feierlichkeiten gehen mit einigen Aktionen einher. Konsolenspieler können sich beispielsweise auf die Scholar-Klasse am 6. März freuen, Spieler der Mobile-Variante erhalten am 12. März die Drakania-Klasse.

Dank Steam wissen wir, dass Black Desert Online im Jahr 2022 hinter vielen anderen MMORPGs lag . The Elder Scrolls Online, Lost Ark und Final Fantasy XIV waren alles Genre-Vertreter, die mehr Umsatz in 2022 auf Steam erzielen konnten als Black Desert. Das könnte dafür sprechen, dass BDO seine besten Jahre hinter sich hat.

Die Realität wird anders aussehen, denn auch Black Desert Online wird einige Whales haben , die mehrere Tausend Euro in das Spiel investiert haben. Damit gleichen sie andere Spieler aus, die weniger Geld in das MMORPG gesteckt haben.

