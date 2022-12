Steam zeigt die 12 Games, die 2022 das meiste Geld einspielten – Wir schauen auf die besten MMORPGs

Steam hat seine Liste der 12 Spiele veröffentlicht, die 2022 am meisten Bruttoumsatz gemacht haben. Ein MMORPG schafft es in die Liste: der Asia-Import Lost Ark. Für New World, das Top-MMORPG aus 2021, reicht es nur noch für die Top 100 – genau wie für Star Wars: The Old Republic. Final Fantasy XIV und The Elder Scrolls Online erreichen wenigstens Silber.

Was ist das für eine Liste? Die Liste zeigt die 12 Spiele auf Steam, die 2022 den meisten Umsatz reingeholt haben. Es gibt aber keine genauen Umsatz-Zahlen und keine Feinabstufungen. Wir können nicht sagen, wer auf Platz 1 liegt.

Die 12 Spiele kommen daher in keiner speziellen Rangordnung, sie bilden das „Platin-Tier“, das sind die Topseller.

Shooter dominieren die Top-12-Liste von Steam

Das sind die 12 Spiele: Die Spiele decken sich bis auf einige Ausnahmen mit den 12 meistgespielten Titeln auf Steam 2022, die wir gestern auf MeinMMO vorgestellt haben:

Counter-Strike: Global Offensive – Der hauseigene Shooter ist seit Jahren ein Dauerbrenner auf Steam

CoD: Modern Warfare 2: Einer von nur drei Vollpreis-Titeln in der Liste

Apex Legends: Der Free2Play-Shooter macht mit dem Cash-Shop offenbar viel Geld für EA

Dying Light 2: Ein wenig die Überraschung in der Liste, gab’s zum Vollpreis, mittlerweile um die Hälfte reduziert

Yu-Gi-Oh! Master Duel – Kartenspiele sind wohl immer noch große Geldquellen, vor allem wenn sie mit einer starken Marke verbunden sind

Die 15 aktuell besten MMOs und MMORPGs 2022

Elden Ring – für viele das Spiel des Jahres 2022

Destiny 2 – oft totgesagt, aber der Rubel rollt noch

Naraka: Bladepoint – Das Spiel aus dem August 2022 hat man im Mainstream nicht so auf dem Radar

Monster Hunter Rise: Monster Hunter ist im Westen ein Phänomen, auch Monster Hunter World läuft auch nach Jahren noch und ohne frische Inhalte sehr gut

Lost Ark – Das einzige MMORPG auf der Liste, macht mit dem Cash-Shop sein Geld

DOTA 2 – Wie CS:GO ein Dauerbrenner bei Steam

PUBG – Das früher größte Spiel der Welt bringt immer noch seine Hühnchen ins Trockene.

Die 12 Topseller auf Steam 2022.

5 MMORPGs in den Top 100 auf Steam – aber Black Desert fehlt

Was ist mit MMORPGs? 2021 war das damals neue „New World“ das einzige MMORPG in der Top-Liste, obwohl es nur wenige Monate hatte, um Geld zu verdienen. Dieses Jahr ist es immerhin noch im Bronze-Niveau angekommen, gehört noch zu den 100 Top-Spielen auf Steam. In der Kategorie findet sich auch „Star Wars: The Old Republic“, das sich erstaunlich gut hält.

New World war 2021 der Riesen-Umsatz-Hit unter den MMORPGs.

The Elder Scrolls Online mit fallender Tendenz

Final Fantasy XIV und The Elder Scrolls Online liegen beide im „Silber-Tier“, also irgendwo zwischen Platz 25 und 50:

Beide MMORPGs waren 2021 noch im “Gold-Tier”, also unter den besten 24.

ESO war 2019 sogar noch im Platin-Tier, also unter den Top 12.

Von den typischen “großen MMORPGs” fehlt Black Desert in der Liste der 100 Top-Spiele. Es wirkt seit einiger Zeit so, als lässt Pearl Abyss das Spiel langsam auslaufen, man arbeitet mit Crimson Desert an einem Nachfolger.

Ebenso fehlt Guild Wars 2, aber das kam auch erst im August 2022 zu Steam.

GTA 5 fällt aus den Top 12 – Warframe und War Thunder stark

Was ist bei anderen Multiplayer-Games noch spannend? In die Top 25 bei S schaffen es Warframe, War Thunder, Rainbow Six Siege und Dead by Daylight.

GTA 5 Online und FIFA 23, legendäre Geldbringer, sind nicht bei den besten 12 Spielen dabei, sondern nur bei den besten 25. GTA 5 war letztes Jahr noch im Platin-Tier.

Vielleicht sehen wir 2023 einige dieser Spiele auf der Liste:

5 extrem ambitionierte Multiplayer-Spiele, die 2023 erscheinen sollen