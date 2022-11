Neues MMO sieht aus wie Game of Thrones – Soll jetzt 2023 erscheinen

Das neue MMO Crimson Desert wurde 2019 als Nachfolger von Black Desert angekündigt. Es sollte ursprünglich 2021 erscheinen, wurde jedoch auf unbestimmte verschoben. Nun verrieten die Entwickler, dass der Release in der zweiten Hälfte von 2023 stattfinden soll. Unklar ist derzeit, ob es nur in Korea erscheint oder direkt weltweit.

Was genau ist das für ein Spiel? Crimson Desert wird eine Mischung aus Singleplayer-Spiel und MMORPG. Ihr schlüpft ihr in die Rolle von Macduff (Titelbild) und seinen Söldnern, die euch in die Story der Welt einführen sollen. Dabei stehen Kämpfe, die Erkundung und das Lösen von Rätseln im Vordergrund.

Im Anschluss an die Solo-Kampagne sollt ihr euch einen eigenen Charakter erstellen und Multiplayer-Inhalte erleben können, darunter:

Open-World-Events für mehrere Spieler

Dungeons

Festungskämpfe, die mit großen Spielerzahlen skalieren sollen

Weitere PvP-Inhalte

Handel zwischen den Spielern

Macduff erinnert optisch an John Snow und auch sonst hat das Spiel einige Parallelen zu Game of Thrones, die absichtlich gewählt wurden, um das westliche Publikum anzusprechen.

So geht es im Spiel düster und blutig zu. Im Gameplay-Trailer sieht man zudem einige Stellen, die klar auf Verrat und Intrigen hindeuten. Auch in den Lore-Texten ist von Intrigen die Rede – der Kontrast „wilder Norden“ vs. „schicker Süden“ wird aufgegriffen.

Erstes Gameplay zu Crimson Desert könnt ihr euch hier anschauen:

Pearl Abyss will Crimson Desert 2023 rausbringen, verzichtet auf große Ankündigung

Was sagen die Entwickler über den Release? Pearl Abyss, die Firma hinter Black Desert und auch Crimson Desert, hat vor ein paar Tagen die neusten Quartalszahlen präsentiert. Im dazugehörigen Conference Call wurde auch über kommende Spiele gesprochen:

Crimson Desert soll in der zweiten Hälfte von 2023 erscheinen. Der Fokus der Firma liege darauf, das Spiel zügig fertigzustellen und zu veröffentlichen.

DokeV, das bunte Open-World-Spiel, das ein wenig an Pokémon erinnert, wird jedoch verschoben. Zwar gab es nie ein offizielles Release-Date, aber es steht nun fest, dass es definitiv nicht 2023 erscheinen wird.

Außerdem wird an einem neuen Spiel gearbeitet, das von CCP Games (EVE Online) umgesetzt wird. Hier stehe die Blockchain-Technologie im Vordergrund.

Was stimmt uns skeptisch? Crimson Desert soll zwar 2023 erscheinen, doch Pearl Abyss hat einen wichtigen Moment verpasst, um darauf aufmerksam zu machen. Derzeit läuft die G-Star, die größte Gaming-Messe in Korea.

Hier gab es etwa neue Informationen zu den Spiel-Inhalten von Throne and Liberty und einen ersten Trailer zum neuen Sandbox-MMORPG ArcheAge 2. Doch Pearl Abyss hat auf der Messe keinen Trailer und keine neuen Infos zu Crimson Desert präsentiert.

Das Release-Date wurde also nur im Rahmen des Calls genannt. Zudem gab es einen kuriosen Moment, bei dem in einer Präsentation von Pearl Abyss einige Tage vor der Messe alte Assets von Crimson Desert genutzt wurden, auf denen noch das Wort „MMORPG“ zu lesen war. Das sorgte für Diskussionen im reddit, weil Pearl Abyss das Spiel selbst nur noch als Multiplayer-Open-World-Action-Adventure bezeichnet.

Was sagt ihr zu Crimson Desert? Sprechen euch die Optik und das Konzept an? Oder braucht ihr zwingend ein vollwertiges MMORPG? Schreibt es gerne in die Kommentare.

Welche MMORPGs 2023 übrigens noch erscheinen sollen, verraten wir euch hier:

