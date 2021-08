Während der Opening Night Live im Rahmen der gamescom 2021 wurde das knuffige Monster-Abenteuer DokeV mit einem Trailer präsentiert. Der neue Teaser zeigt zwar nur kontextloses Gameplay, konnte die Zuschauer aber trotzdem mitreißen — aber was ist so besonders an DokeV?

Was ist DokeV? Der gamescom-Trailer zu DokeV kommt völlig ohne Erklärung aus — Show, don’t tell. Dennoch hätte es der Open-World-Monsterhatz keinen Abbruch getan, wenn sie ihre Welt und die Geschichte eingeführt hätte. Damit ihr auf dem neuesten Stand seid, kommt hier eine kurze Zusammenfassung

In DokeV müsst ihr eine böse Firma bekämpfen, die Geister-ähnliche Wesen ausnutzen möchte.

Ihr müsst euch mit den Dokebi anfreunden und die Firma bekämpfen.

DokeV bietet sowohl eine Singleplayer- als auch Multiplayer-Erfahrung.

Die Welt ist an Südkorea angelehnt und soll sehr belebt sein.

Flug von den Bergen in die Stadt (Quelle: Pearl Abyss)

Darum sind Zuschauer vom DokeV-Trailer geflasht

Das sind die ersten Reaktionen: Der Trailer von DokeV konnte die Zuschauer der Opening Night Live vor allem mit einem Aspekt in den Bann ziehen: die Grafik. Zu sagen, dass DokeV gut aussieht, wäre noch maßlos untertrieben. Die Umgebungen sehen stellenweise fotorealistisch aus, nur die Charaktere stechen mit ihrem kindlichen Anime-Design heraus.

Oft werden Ankündigungen von Spielen wie DokeV bei uns belächelt und nur wenige IPs aus Asien können hier Fuß fassen. Aber muss es immer knallhart und dreckig zugehen? Die Reaktionen auf den Trailer von DokeV sind durchweg positiv und zeigen: Es geht auch anders. Vielleicht ist die locker-luftige Traum-Monster-Hatz genau das, was Spieler jetzt brauchen?

Das sagen Kommentatoren unterhalb des DokeV-Trailers:

Niemand hat nach so einem Spiel gefragt… Aber ich bin froh, dass es da ist! Arnell Long

Das ist buchstäblich das bestaussehende Spiel, das ich je gesehen habe! Ist das echt? Monte

Die Beleuchtung, die Animationen, die Farben und der Artstyle an sich. Dieses Spiel sieht unglaublich aus und bringt endlich frischen Wind, wenn ihr mich fragt. LegionDaGhost

Ich habe erst 30 Sekunden gesehen und ich weiß schon: Das ist das Open-World-Spiel, das wir brauchen. Die Atmosphäre ist so dicht und es passiert so viel gleichzeitig, fühlt sich so echt an. JohnWagner

DokeV bringt das Gefühl, dass man als Kind während seines Sommerurlaub-Abenteuers hatte. TotallyNotAZombie

Warum sieht das so gut aus? Unter der Haube von DokeV brummt die aktuellste Variante der Proprietary Engine. Das ist dieselbe Spiele-Engine, die auch beim kommenden Crimson Desert zum Einsatz kommen wird. Eine frühere Version könnt ihr in Black Desert: Online bestaunen.

Was ist DokeV überhaupt? Handlung und Gameplay erklärt

Bei DokeV handelt es sich um ein Open-World-Abenteuerspiel. Die Spielwelt ist dabei an Südkorea angelehnt und nutzt auch die Folklore als Prämisse. Ihr seid Kinder, die sich mit Dokebi anfreunden, koreanische Fabelwesen, die aus den unerfüllten Träumen der Menschen entstehen. Träumt jemand von einer Boxkarriere und kann die nicht leben, entsteht ein Boxer-Dokebi.

Eure Aufgabe ist es, euch mit den Dokebi anzufreunden und gemeinsam mit ihnen gegen die böse Firma (“The Company”), anzutreten. Diese Organisation möchte die Dokebi mit KI-Chips versehen, um sie auszubeuten. Um das zu verhindern, kämpft ihr in Echtzeit mit abgedrehten Waffen wie riesigen Gummihämmern und gemeinsam mit den Dokebi gegen eure Feinde.

Das ist aber noch nicht alles: Was ihr in DokeV sonst anstellt, ist völlig euch überlassen. Ihr könnt Minispiele absolvieren, die einzelnen Geschichten der Dokebis erleben oder euch den Tag mit einer der verschiedenen Nebenaufgaben wie Angeln versüßen.

Wann feiert DokeV Release? Zum Release-Termin von DokeV gibt es keine Informationen. Einige User sind deshalb besorgt. Crimson Desert, dass bereits letztes Jahr vom gleichen Entwickler angekündigt wurde, ist mittlerweile auf unbestimmte Zeit verschoben.

