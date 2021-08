Es zeichnet sich ab, dass es bereits angekündigte Spiele sind wie Battlefield 2042, New World, Lost Ark, Far Cry 6 oder Call of Duty: Vanguard.

16:49 Uhr: Keighley twittert seit einigen Stunden eine Menge zur Opening Night. Heute Morgen um 5 Uhr kam ein Tweet: Man hatte wohl gerade die Generalprobe abgeschlossen. Keighley wandte sich an die Fans (via twitter ). Er versprach zwei Stunden “Videospiele”, eine Menge Infos und ein paar “spaßige Überraschungen”. Die Show soll eine Präsentation werden für “alle “Spiele, die noch zu Weihnachten 2021 und im Laufe von 2022 rauskommen,” versprach er.

In einem Tweet versprach Keighley, es kämen Informationen zu (via twitter ):

Wo kann man das sehen? Die Show wird auf dem Twitch-Kanal der gamescom übertragen (via twitch ). Ihr könnt den Stream aber auch über MonstersAndExplosions verfolgen, den gemeinsamen Twitch-Kanal von GameStar, GamePro und MeinMMO (via twitch ).

Heute, am 25. August 2021, startet die gamescom 2021. Um 20:00 Uhr beginnt die Opening Night Live. Wir erwarten viele neue Trailer und Infos zu Spielen wie Call of Duty: Vanguard, Farcry 6 oder Genshin Impact. Wir auf MeinMMO begleiten das Event mit einem Live-Ticker und zeigen euch alle neuen Trailer.

