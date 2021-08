Valheim stellt endlich das erste große Update vor – Mit einem astreinen Wikinger-Anime

Bei Valheim handelt es sich um ein Koop-Survivalgame für 1 bis 10 Spieler. Ihr findet euch in einer riesigen, zufallsgenerierten Welt wieder, in der ihr überleb...

Hier sollen vor allem Paraden und Blocks anders funktionieren als bisher. Denn die Effizienz des Blockens wird von eurer maximalen Lebensenergie beeinflusst (via GameStar.de ). Die dazu notwendigen Schilde bekommen ebenfalls einen Buff und können euch zu einem richtigen Tank machen (via GameStar.de ).

Ein Wikinger kämpft gegen den dritten Boss von Valheim, die Drachenmutter Moder . Nach dem epischen Kampf schleppt er den Kopf zurück durch die verschneiten Berge, über die stürmische See und durch den dunklen Wald, vorbei an einigen Trollen – Motive, welche Spieler mit Sicherheit kennen.

