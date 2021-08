Die Gewinner der gamescom awards 2021 stehen fest – Habt ihr mit ihnen gerechnet?

Während der gamescom 2021 werden Awards für die besten Spiele auf PC, PS4, Xbox und in weiteren Kategorien verliehen. Wir zeigen euch, welche Gewinner nun schon feststehen und welche Games die Preise abräumen.

Um was geht es? Während der gamescom 2021 werden in verschiedenen Kategorien Awards verteilt. Die Bekanntgabe der Gewinner erfolgt nun nach und nach im Laufe der gamescom, die am 25. August mit der Opening Night Live startete.

Wir zeigen euch hier alle Award-Gewinner, die bereits von der Jury gekürt wurden. Einige Kategorien sind noch offen und werden erst in den nächsten Tagen mit Gewinnern gekrönt. Diesen Artikel aktualisieren wir regelmäßig für euch.

Die Gewinner der Awards

Bestes PC-Spiel: Syberia: The World Before (astragon Entertainment)

Syberia: The World Before (astragon Entertainment) Bestes Xbox-Spiel: Halo Infinite (Microsoft)

Halo Infinite (Microsoft) Bestes PlayStation-Spiel: Elden Ring (Bandai Namco Entertainment)

Elden Ring (Bandai Namco Entertainment) Bestes Nintendo-Switch-Spiel: Mario + Rabbids Sparks of Hope (Ubisoft)

Wer war nominiert? Bei den PC-Spielen gewann Syberia: The World Before gegen Age of Empires 4 und Elden Ring.

Auf der Xbox setzte sich Halo Infinite gegen Elden Ring und Far Cry 6 durch.

In der Kategorie der besten PlayStation-Spiele gewann Elden Ring dann gegen Tales of Arise und The Dark Pictures: House of Ashes.

Als bestes Spiel für die Nintendo Switch setzte sich Mario + Rebbids Sparks of Hope gegen Just Dance 2022 durch.

Alle Nominierten der gamescom 2021 awards findet ihr hier.

In folgendem Video zeigen wir euch Eindrücke einiger Spiele, die euch während der gamescom 2021 erwarten:

Welche Awards werden auf der gamescom 2021 noch verteilt?

Diese sind noch offen: In den folgenden Kategorien werden die Gewinner im Laufe der gamescom noch ermittelt:

Bestes Action-Adventure Nominiert: Elden Ring, Mario + Rabbids Sparks of Hope, Syberia: The World Before

Bestes Actionspiel Far Cry 6, Halo Infinite, Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction

Bestes Familienspiel Just Dance 2022, Run Prop, Run!, Super Dungeon Maker

Bestes Indiespiel Dorfromantik, Inua, Lost in Random

Bestes Rollenspiel Elden Ring, Encased, Tales of Arise

Beste Simulation Climber: Sky is the Limit, Landwirtschafts-Simulator 22, Unbenannter Titel

Bestes Sportspiel Climber: Sky is the Limit, FIFA 22, Riders Republic

Bestes Strategiespiel Age of Empires IV, Company of Heroes 3, Mario + Rabbids Sparks of Hope

Bester Multiplayer-Titel Halo Infinite, Riders Republic, The Dark Pictures: House of Ashes

Bestes fortlaufendes Spiel Apex Legends, Black Desert Online, Endzone – A World Apart: Prosperity

Most Original Game Dice Legacy, Riders Republic, tERRORbane

Best of gamescom Alle Kategorien-Gewinner der Genre- und Plattformkategorien stehen der Jury zur Wahl für die Auszeichnung mit dem Hauptpreis Best of gamescom.

Beste Ankündigung Alle im Rahmen der gamescom Opening Night Live von Partnerunternehmen getätigten Spiele-Ankündigungen, Premieren oder Enthüllungen stehen der Jury zur Wahl.

Bester Trailer Alle im Rahmen der gamescom Opening Night Live von Partnerunternehmen gezeigten Trailer stehen der Jury zur Wahl.

Bestes Lineup Alle zum gamescom award einreichenden Partnerunternehmen der gamescom stehen der Jury zur Wahl.



Habt ihr ein paar Favoriten, denen ihr besonders einen Sieg in den gezeigten Kategorien wünscht? Dann schreibt uns euren Tipp doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Spielern darüber aus.

Das Event läuft noch bis einschließlich Freitag und wir bieten im Stream von MonstersAndExplosions ein prallgefülltes Programm zur gamescom 2021, das ihr nicht verpassen solltet.