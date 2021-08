Crossfire X: Shooter zeigt seine Multiplayer-Modi mit Stealth und Seilrutschen

In seinem Heimatland musste Crossfire X schließen. Zwar war der Shooter sehr erfolgreich, aber das vor allem in China. Warum Crossfire X trotz seiner Popularität schließen musste.

In Babylon-Lab legt ihr euch offenbar mit Monstrositäten an. Das “normale” Babylon hingegen spielt mit Mechs, Granaten und Hubschraubern. Klassisches Militär-Shooter-Feeling.

Was ist das für ein Shooter? Im Jahr 2019 kündigte Microsoft an, den Shooter Crossfire X zu uns zu bringen. Der war damals schon “der größte Shooter Asiens”. Seit der Ankündigung wurde der Release bereits verschoben. Zur gamescom 2021 gab es allerdings neue Szenen des Multiplayers.

