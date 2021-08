Der Shooter DOOM hat einen eigenen Wald – Jetzt pflanzt die gamescom auch einen

Der gamescom forest ist dabei nicht das einzige wohltätige Projekt auf der gamescom 2021. Im Juli 2021 hat eine Flutkatastrophe viele Menschen in Deutschland getroffen. Ein Charity-Projekt in diesem Jahr will ihnen helfen:

Wofür sind die Aktionen gut? Der gamescom forest dient dazu, Lücken zwischen den Wäldern in Deutschland zu schließen, um so Mischwälder zu erschaffen. Die seien laut der Leitung besser für die Umwelt und den Artenschutz als Monokulturen.

Die Kollegen der GameStar haben in einem Video genauer erklärt, was es mit dem Projekt auf sich hat:

Über das Spendenformular wurden schon über 5.000 Euro an Spenden von Gamern und Unternehmen eingefahren. Im Trailer zum Wald wirbt die gamescom selbst mit fiktiven Spielen wie „Plant Turismo“, „Leaf of Legends“ und„Pinecraft.“

Was macht die gamescom nun? Im Zuge der gamescom 2021 gibt es den gamescom forest, der ein weiteres Wald-Projekt ganz in der Nähe des DOOM WOOD startet. Die Aktion gab es schon 2020 und wird nun weitergeführt.

Was ist das für ein Wald? Der DOOM WOOD ist Naturschutzprojekt nahe Pegnitz im Landkreis Bayreuth in Bayern. Und ja, er ist tatsächlich der berühmten Shooter-Reihe DOOM gewidmet. Erschaffen wurde der Wald von Treemer, einem Hilfsprojekt zur Aufforstung deutscher Wälder.

