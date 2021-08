Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wann und wo geht’s los? Die Spielesause läuft vom 26. bis zum 29. August, wird also insgesamt 3 Tage ausgestrahlt. Ihr könnt das Live-Event auf den Twitch-Kanälen von Gronkh, Papaplatte und Trymacs verfolge0000n. Einfacher könnt ihr die Spielesause auch über das Content-Portal Gamecsom-Now finden (via Now.Gamescom ).

Auch in 2021 findet die gamescom rein digital statt. Dennoch möchten die Streamer Gronkh, Papaplatte und Trymacs das Streaming-Event „Spielesause“ in einer der riesigen Hallen veranstalten. Doch was erwartet euch bei der Veranstaltung, wo könnt ihr sie verfolgen und wann startet die Sause?

