Zum Start der gamescom 2021 bieten wir euch hier den vollen Programmplan mit allen Shows, die euch erwarten. Darunter die Opening Night Live, Spielevorstellungen und mehr zum neuen Call of Duty: Vanguard.

Das seht ihr hier: In diesem Artikel findet ihr detailliert den Programmplan aller Shows, die für Mittwoch (25. August), Donnerstag (26. August) und Freitag (27. August) geplant sind. Dabei handelt es sich um das vorläufige Programm, das sich möglicherweise noch verschieben oder ändern kann.

Nutzt diese Übersicht, um euch Termine für Shows festzuhalten, die ihr nicht verpassen wollt.

Programm für Mittwoch, 25. August

Was passiert da? Der große Start der gamescom 2021 ist am Mittwoch. Den Anfang macht die Pre-Show zur Opening Night Live. Dann gibt es zwei Stunden lang die Opening Night Live für euch und anschließend eine Zusammenfassung des Streams mit den Highlights.

Uhrzeit Programm 19:00 Uhr Opening Night Live

Pre-Show 20:00 Uhr gamescom: Opening Night Live 22:00 Uhr Opening Night Live

Ankündigungen und Highlights

Programm für Donnerstag, 26. August

Was passiert da? Am Donnerstag erwartet euch ab 14:00 Uhr ein geballtes Programm. In der folgenden Grafik zeigen wir euch die Highlights des Tages. Unter der Grafik folgt dann eine detaillierte Tabelle mit jedem Programmpunkt des Tages.

Uhrzeit Programm 14:00 gamescom studio 2021 14:15 New @ gamescom – Trailer & Gameplay 14:35 Dark Pictures: House of Ashes 14:40 Industria 14:45 Das ist die gamescom 2021! 14:50 ONL-Highlight & Community-Pickup 15:00 Top Secret – geheime Spielvorstellung 15:15 New @ gamescom – Trailer & Gameplay 15:35 Quake 15:40 Medieval Dynasty – Road to 1.0 15:50 Let’s Call Gamevasion 16:00 Die Zukunft von Anno 1800 16:15 New @ gamescom – Trailer & Gameplay 16:35 Piepacker 16:40 Lost Judgment 16:50 ONL-Highlight & Community-Pickup 17:00 Landwirtschafts-Simulator 2022 17:15 New @ gamescom – Trailer & Gameplay 17:35 Total War Troy: Mythos 17:40 Psychonauts 2 17:45 E-Sport 2021 17:50 ONL-Highlight & Community-Pickup 18:00 Deathloop 18:15 New @ gamescom – Trailer & Gameplay 18:30 Battle Scharade – YouTube VS. Twitch 18:45 ONL-Highlight & gamescom forest 19:00 Age of Empires 4 19:20 Dying Light 2 19:30 Die Zukunft des Flight Simulator 19:40 FIFA 22 19:50 Demos @ gamescom 20:00 Die große Abend-Show

Programm für Freitag, 27. August

Was passiert da? Mit einem vollen Programm geht’s am Freitag der gamescom 2021 dann weiter. Wir zeigen euch in der Grafik die Highlights des Tages und unterhalb der Grafik in einer Tabelle jeden einzelnen Programmpunkt.

Uhrzeit Programm 14:00 gamescom studio 2021 – Opening 14:15 New @ gamescom – Trailer & Gameplay 14:30 Neues von Aerosoft 14:40 Dorfromantik 14:45 Lernen mit Games 14:50 Community-Pickup 15:00 Riders Republic 15:15 New @ gamescom – Trailer & Gameplay 15:30 World of Tanks 15:40 Top Secret – geheime Spielvorstellung 15:45 Wie man Communitys pflegt 15:50 Community-Pickup 16:00 Top Secret – geheime Spielvorstellung 16:15 New @ gamescom – Trailer & Gameplay 16:30 Top Secret – geheime Spielvorstellung 16:40 Shadow of Conspiracy – Section 2 16:45 Inklusion 16:50 Community-Pickup 17:00 New World 17:15 New @ gamescom – Trailer & Gameplay 17:30 Shadow Tactics: Aiko’s Choice 17:40 Soulstice 17:45 Cosplay & Community-Pickup 18:00 Forza Horizon 5 18:15 New @ gamescom 18:30 Pathfinder: Wrath of the Righteous 18:35 The Last Oricru 18:40 Sphere, Clid The Snail 19:00 Call of Duty: Vanguard 19:30 Demos @ gamescom 19:35 Best of gamescom 2021 20:00 Die große Abend-Show

Wo könnt ihr die Streams sehen?

Wo kann ich die gamescom sehen? Wie schon in den Vorjahren werden wir die gamescom auf unserem Twitch-Kanal MAX zeigen und sind dort während des Events für euch live. Wir besprechen dann das Gesehene ausführlich. Alternativ könnt ihr aber auch auf dem offiziellen Twitch-Kanal der gamescom zusehen.

Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Anzeige von GameStar Inhalten widerrufen Seht hier im Trailer, was euch bei uns zum Programm der gamescom 2021 erwartet

Ihr seid gefragt: Auf welche der vielen Programmpunkte der gamescom 2021 freut ihr euch am meisten und warum? Verratet es uns doch hier auf MeinMMO in den Kommentaren und tauscht euch mit der Community über den Programmplan aus. Vielleicht stoßt ihr dadurch ja noch auf Geheimtipps, die ihr bisher nicht auf dem Schirm hattet.

Alle weiteren wichtigen Daten zur gamescom 2021 findet ihr in unserer Übersicht.