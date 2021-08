Gamescom 2021 – So seht ihr die Opening Night Live mit allen neuen Ankündigungen

Was gibt’s noch? D ie Verleihung der gamescom-Awards wird ebenfalls ein Thema der ONL sein. Die Bewerbungsphase ist bereits zu Ende und wer alles gewonnen hat, erfahrt ihr ebenfalls am 25. August 2021.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Insert

You are going to send email to