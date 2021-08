Die gamescom 2021 findet in diesem Jahr wieder digital statt. Wir zeigen euch das Datum vom Start und Ende der Messe, warum ihr euch keine Gedanken über Ticket-Preise machen müsst und wo ihr zugucken könnt.

Wann läuft die gamescom 2021? Der Start der gamescom 2021 ist am Mittwoch, dem 25. August. Das Ende der gamescom 2021 ist Freitag, dem 27. August. An den drei Tagen könnt ihr an der digitalen Spielemesse teilnehmen.

Ticket-Preise?

Für die gamescom 2021 müsst und könnt ihr euch kein Ticket kaufen. Die Spielemesse findet in diesem Jahr erneut rein digital statt. Für alle Fans und interessierte Zuschauer ist das Event kostenlos. Ihr könnt euch gegen einen Aufpreis keine Vorteile oder Premium-Inhalte freischalten. Alle Inhalte sind für alle Zuschauer verfügbar.

gamescom 2021 Zeitplan – Die Schedule mit Programm

Das ist bisher der Plan:

Tag Programm MO 23. August devcom content focus days DI 24. August devcom content focus days MI 25. August gamescom: Opening Night Live

Start der gamevasion 2021

devcom busines focus days DO 26. August gamescom

Start der Spielesause

devcom busines focus days

Politische Eröffnung

gamescom congress FR 27. August gamescom

devcom busines focus days

Debatt(l)e Royale

gamescom congress

Gamevasion 2021 mit Gnu, Maxim, Kalle, HandOfBlood und Rocket Beans TV

Was passiert da? Parallel zur gamescom 2021 läuft die Gamevasion 2021. Auch dieser Inhalt ist für euch kostenlos. In dem Livestream-Programm, das sich über drei Tage streckt, erwarten euch viele Inhalte. Darunter Städte-Duelle wie Hamburg vs Spandau, Letsplays, die Gamevasion Championships, Hardware-Streams, Interviews und mehr.

Etienne Gardé von den Rocket Beans sagt zum Event: „Die Gamevasion ist ein absolutes Mega-Spektakel. Neben dem Abfeiern der neusten Spiele während der gamescom treffen die deutsche Gaming-Elite und Spandau erneut in einem epischen Kampf aufeinander – Gut gegen Böse, Auenland gegen Mordor, Großstadt gegen Randbezirk, Skill gegen … nicht so viel Skill –, um den Pokal erneut nach Hamburg zu holen. Als Aushängeschild, Erfinder und Gesicht von Rocket Beans freue ich, Etienne Gardé, Nerd-Quiz-Sieger Staffel 2 und Zweitplatzierter im ‚Neckermann Street Fighter 2 Turnier‘ von 1989, mich ganz besonders auf dieses Event!“

Wann läuft das? Die Show läuft vom 25. August bis zum 27. August. Der Beginn ist am 25. August mit der Übertragung der Opening Night Live. Gestreamt wird das Ganze auf fünf Kanälen.

Spielesause mit Gronkh, Papalatte und Trymacs

Was passiert da? Bei der Spielesause veranstalten die deutschen Streamer Gronkh, Papalatte und Trymacs ein Streaming-Event, das über mehrere Tage aktiv ist.

Zu den Inhalten gehören Live-Konzerte, Game-Shows, Pen&Paper, eine E-Sport-Arena und Überraschungen für die Zuschauer. In einem über 4000 m² großen Studio warten eine TV-Küche, starke Gaming-Setups und ein großer Sportplatz darauf, genutzt zu werden.

Wann läuft das? Vom 26. August bis 29. August.

Die große SPIELESAUSE zur gamescom 2021

gamescom 2021 Spiele – Was gibt es zu sehen?

Welche Spiele gibt es zu sehen? Dazu ist bisher noch wenig bekannt. Es wird Weltpremieren und Ankündigungen neuer Spiele geben, wie man das von den gamescom-Events gewohnt ist. Bestätigt wurden bereits Vorstellungen zu 40 Indie-Spielen.

Außerdem geht man davon aus, dass es neue Infos zu Spielen geben wird, die gerade entwickelt werden.

Wir hoffen auf neue Infos zu:

Wann sieht man die Aussteller und Spiele? Ihre Inhalte präsentiere sie im Content Hub gamescom now, in verschiedenen gamescom-Show wie der Opening Night Live oder dem gamescom studio. Dazu in Produktionen von Medien- und Reichweitenpartnern.

gamescom 2021 Aussteller – Wer ist dabei?

Das ist bekannt: Es gibt bereits einen Einblick, welche Aussteller digital bei der Messe dabeisein werden. Das sind unter anderem folgende Entwickler und Publisher:

505 Games

Activision

Aerosoft

Assemble Entertainment

astragon Entertainment

BANDAI NAMCO Entertainment

Bethesda Softworks

Electronic Arts

GAMEVIL COM2US Europe

Headup Games

Indie Arena Booth

Koch Media

NExT Studios (Tencent Games)

SEGA Europe

Team17

Thunderful Games

Ubisoft

Wargaming

Xbox

Diese Liste wird bis zum Start der gamescom 2021 noch erweitert.

gamescom 2021 Stream – Wo könnt ihr zugucken?

Die gamescom 2021 könnt ihr bequem von Zuhause oder unterwegs im Stream verfolgen:

Twitch-Kanal der gamescom (via twitch.tv)

Twitch-Kanal von MonstersAndExplosions (via twitch.tv)

In unserem Stream von MonstersAndExplosions erwarten euch tolle Inhalte rund um die Ankündiungen, Spiele und Aussteller der gamescom 2021. Zeitnah zum Start der gamescom werden wir euch unser Livestream-Programm hier auf MeinMMO zeigen.