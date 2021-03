So läuft die gamescom 2021 – Alle Infos

Sobald es weitere Informationen zu dem Event gibt, halten wir euch hier bei MeinMMO auf dem Laufenden. Werdet ihr an dem Hybrid-Event teilnehmen? Erzählt es uns in den Kommentaren!

Gleichzeitig wird die gamescom 2021 durch das weiterentwickelte digitale Angebot erneut Millionen Menschen weltweit erreichen. Die Ergebnisse der Community-Umfragen bestätigen dieses Konzept, das wir in enger Abstimmung mit vielen der wichtigsten Aussteller entwickelt haben. Keine Frage, die Planungen werden für alle Beteiligten in dieser besonderen Situation sehr viel anspruchsvoller als sonst. Aber die Begeisterung der Gaming-Community ist diese Anstrengungen allemal wert!

Die Opening Night wurde auch 2020 live übertragen und war der Ort, an dem in erster Linie Premieren und Trailer gezeigt wurden.

Die Veranstalter planen ein Konzept, das quasi eine Messe an zwei Standorten vorsieht: einmal physisch in Köln sowie digital im Netz.

Wo findet die gamescom 2021 statt? Aufgrund der Pandemie ist die gamescom in diesem Jahr als Hybrid-Veranstaltung geplant. So wird es ein eingeschränktes Event am Standort in Köln geben, aber auch eine digitale Erfahrung, die für jeden zugänglich ist.

