Live-Ticker zur gamescom Opening Night 2020 – Seht hier alle Highlights

Heute, am Donnerstag, den 27. August, wird die gamescom 2020 mit der Opening Night Live eröffnet. Wir halten euch im Ticker auf dem Laufenden.

Was passiert bei der Opening Night? Die Opening Night ist das große Eröffnungsevent zur digitalen gamescom 2020. Offizieller Startschuss ist um 20:00 Uhr, um 19:30 beginnt aber schon die Pre-Show.

Wir verfolgen die gesamte Präsentation hier im Live-Ticker und versorgen euch mit Infos!

Live-Ticker zur gamescom Opening Night 2020

20:04 Uhr: Es wird betont, dass der neue Black-Ops-Teil direkt an die ursprüngliche Kampagne anschließt und im Jahr 1981 angesiedelt ist. Ihr könnt erstmals euren eigenen Charakter für die Kampagne bauen, es gibt verschiedene Dialog-Optionen und eure Entscheidungen werden die Geschichte und das Ende des Spiels beeinflussen. Alle bisher bekannten Infos zu CoD: Black Ops Cold War findet ihr übrigens hier!

20:02 Uhr: Geoff Keighley eröffnet das Programm und setzt direkt den ersten Punkt auf die Tagesordnung: Call of Duty Black Ops Cold War, das erst gestern enthüllt wurde!

20:00 Uhr: Und das war es auch schon mit der Pre-Show! Los geht’s mit dem Hauptprogramm!

19:59 Uhr: Genug Autos, jetzt kommen Dinos! Ihr wolltet immer schonmal einen Park voller Saurier in der Tasche mitschleppen? Kein Problem, „Jurassic Park Evolution Complete Edition“ kommt am 3. November für die Nintendo Switch.

19:57 Uhr: Fordzilla ist nicht genug, Dirt 5 liefert gleich die nächste Rutsche an Auto-Content!

19:53 Uhr: Wir bekommen einen kleinen Einblick in den kommenden Abend. Es wird Trailer geben, es wird Gameplay-Demos geben – und Special Guests.

19:50 Uhr: Kurios: „Team Fordzilla“ stellt ein Auto vor, das „von Gamern für Gamer“ sein soll. So sieht der Schlitten aus – ist der was für euch? Und wie steigt man da ein?

Ford’s Auto „von Gamern für Gamer“

19:47 Uhr: Keine Zeit zum Durchatmen, da kommt direkt der nächste Trailer – mit dem Kommentar „Eltern, bringt lieber eure Kinder ins Bett, es wird gruselig“. Das Spiel nennt sich „Quantum Error“ und wird wohl ein Horror-Shooter.

19:46 Uhr: „Scarlet Nexus“ nennt sich das Spiel, und der Trailer bietet Kampfszenen im Anime-Stil.

19:44 Uhr: Nun startet auch die Pre-Show – und die legt direkt mit einem Trailer los! Wir sehen ein neues Spiel von Bandai Namco.

19:41 Uhr: Ihr wollt jetzt schon wissen, wann welche Termine zur gamescom anstehen? Dann findet ihr hier den Zeitplan zu allen Streams rund um die gamescom.

19:35 Uhr: Schauen wir schonmal ein wenig auf die Messe voraus. Die findet dieses Jahr komplett digital statt – Stände gibt es in Form des virtuellen Villages. Worum es dabei genau geht, erfahrt ihr in unserer Übersicht zum Messe-MMO Indie Arena Booth Online.

19:30 Uhr: Willkommen zur gamescom Opening Night 2020! In einer halben Stunde startet das offizielle Programm, in den nächsten 30 Minuten gibt es aber schon die Pre-Show zu sehen. Schauen wir mal, was uns erwartet.

Was ist bereits bekannt?

Das wissen wir schon zur Opening Night: Die Show soll etwa zwei Stunden lang laufen und wird direkt aus Los Angeles übertragen. Insgesamt 38 Spiele von 18 verschiedenen Publishern sollen gezeigt werden.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Dabei wird es sich zum Teil auch um Updates und neue Inhalte für bestehende, nicht nur neue Spiele handeln. 5 große Titel stehen aber definitiv an. Das sind:

Call of Duty Black Ops – Cold War

Fall Guys: Season 2

DOOM Eternal – Story Erweiterung

STAR WARS Squadrons

World of Warcraft: Shadowlands

Alle Infos zum Event-Start findet ihr in unserer Übersicht zur Opening Night Live.