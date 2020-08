Neuer Story-Trailer zu CoD Black Ops Cold War zeigt Bösewicht, den ihr bald jagt

Kurz nach dem offiziellen Reveal des neuen Call of Duty: Black Ops Cold War legt das neue CoD 2020 gleich nach. Im Rahmen der Opening Night zur gamescom 2020 gab es jetzt einen weiteren Trailer zur Story zu sehen, der den Beginn der Kampagne zeigt.

Das hat Black Ops Cold War gezeigt: Nachdem gestern ein Ingame-Event bei Warzone sowie der erste Trailer den neuen „Call of Duty“-Titel vorstellte, geht es nun actionreich weiter. Denn ein neuer Trailer zeigt nun ein Briefing, in dem erklärt wird, wen ihr in der Kampagne von Call of Duty: Black Ops Cold War jagen werdet.

Schaut euch hier den neuen Trailer an:

Zu sehen sind die ikonischen Charaktere Woods und Hundson, beides Elite-Agenten, sowie deren Vorgesetzter Adler im CIA-Hauptquartier in Langley. Dieser bekommt vom US-Präsidenten Ronald Reagan höchstpersönlich die Autorisierung, alles Nötige zu tun, um den mysteriösen Perseus auszuschalten.

Dabei handelt es sich um einen sowjetischen Spion, der eine Gefahr für die gesamte freie Welt darstellt.

Ihr werdet dann auf eine namensgebende Black Ops, also illegale, verdeckte paramilitärische Operation geschickt. Dabei handelt es sich um den Beginn der Kampagne.

Ein Bild von Perseus

Das ist Call of Duty: Black Ops Cold War: Das neue Call of Duty 2020 wird im Gegensatz zu zahlreichen Spekulationen und Gerüchten kein Reboot der Black-Ops-Reihe, sondern soll direkt an die Handlung des beliebten Black Ops 1 anknüpfen.

Neben der Singleplayer-Kampagne wird es einen traditioneller Multiplayer sowie den kultigen Zombies-Modus geben. Auch das Battle Royale Warzone wird mit Black Ops Cold War weiter fortgeführt.

