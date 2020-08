Heute Abend, am 26. August 2020, wird das neue Call of Duty: Black Ops Cold War in der Warzone enthüllt. Wir halten euch hier im Ticker auf dem Laufenden.

Was passiert heute Abend? Bisher ist noch nicht offiziell bekannt, was heute Abend passieren wird. Sicher ist nur, dass etwas passiert: Um 19:30 Uhr soll das neue Black Ops Cold War enthüllt werden und es hat wohl irgendwas mit der Warzone zu tun.

In welcher Form das geschieht, ist noch unbekannt. Deswegen halten wir euch hier im Liveticker direkt aus der Warzone auf dem Laufenden!

Live-Ticker zum CoD: Black Ops Cold War Reveal – Release-Datum bekannt

20:17 Uhr: Auch auf PS4 ist die Vorbestellung jetzt möglich. Dort gibt es beide Versionen von Black Ops Cold War, sowie ein Crossgen-Bundle. Die bietet ein Upgrade auf die PS5 für 10 Euro mehr an. In der Ultimate Edition ist das Upgrade ebenfalls enthalten.

20:15 Uhr: Es gibt offenbar eine Partnerschaft mit PlayStation. Zumindest wird der Early Acces zur Open Beta mit „First on PS4“ beworben.

20:08 Uhr: Die Inhalte, die man sich bis jetzt in der Warzone erspielt hat, soll man auch in die Cold War Seasons von Warzone mitnehmen können. Das gilt auch für Operator und Waffen-Baupläne.

20:03 Uhr: Black Ops Cold War soll das Battle-Pass-System beibehalten, dass es auch in Modern Warfare schon gibt. Den gibt es in der Ultimate Edition direkt dazu. Genau wie das Land-, Wasser- & Luft-Paket:

20:00 Uhr: Nun sind weitere Infos zum Spiel bekannt. Das Spiel wird Cross Play über alle Plattformen bieten – inklusive der NextGen-Konsolen PS5 und Xbox Series X. Auch der Spielfortschritt wird über alle Plattformen hinweg übernommen.

Es wird keinen Season Pass geben – alle Multiplayer-Maps, die nach dem Launch kommen, werden frei verfügbar sein. Das soll auch für Zombies gelten.

19:56 Uhr: Hinten ran kam noch ein kurzer Ausschnitt zum Multiplayer. Hier wird es einen kompletten Reveal am 9. September geben – also in knapp zwei Wochen.

19:53 Uhr: Jetzt kommt der neue Trailer! Hier sehen wir verschiedene Kampfszenen und Cinematics – inklusive des ehemaligen US-Präsidenten Ronald Reagan. Den Trailer könnt ihr hier sehen:

19:52 Uhr: Der bereits bekannte Trailer beginnt im Spiel abzulaufen, und die Spieler müssen ins Stadion von Verdansk rennen. Dazwischen tauchen immer wieder Zwischenschnitte des alten Trailers auf.

19:51 Uhr: Im Stream sind die Spieler auf den ikonischen Charakter Woods getroffen – und die ersten haben die nötigen Schritte abgeschlossen. Was passiert nun?

19:45 Uhr: Das Spiel wird am 13. November 2020 erscheinen.

19:41 Uhr: Nun kann man bereits die verschiedenen Versionen von Black Ops Cold War kaufen. Es gibt eine Ultimate Edition (89,99 €) und Standard Edition (59,99 €).

Beide Versionen bringen den Vorabzugang zur offenen Beta. Dazu gibt es:

Woods-Operator-Pack in Modern Warfare und Warzone

Konfrontation-Waffenpaket

Nur in der Ultimate Edition gibt es das „Land-, Wasser- und Luft-Paket“, und das „Saison 1 Battle Pass-Bundle.“

19:38 Uhr: Eine offene Beta für CoD: Black Ops Cold War wurde angekündigt. Beispielsweise im Shop von Battle.net kann man das Spiel im Vorverkauf bekommen.

So sieht die Ankündigung bei Battle.net aus

19:35 Uhr: Im neuen Modus müssen vier „Steps to Freedom“ absolviert werden:

Collect the Map Codes

Secure the Key

Crack the Map Code

Wield the Weapon

Dazu kommt es zu Screen-Glitches, die den Bildschirm verzerren.

19:30 Uhr: Im Spiel ist ein Playlist-Update verfügbar, dass den Reiter „Know your History“ beziehungsweise „Kenne deine Geschichte“ hinzufügt. Hier geht’s wohl zum Event!

19:29 Uhr: Der Countdown läuft! In genau einer Minute geht es los.

19:00 Uhr: Stellt sicher, dass ihr rechtzeitig in der Warzone seid! Um 19:30 Uhr soll der Reveal starten – in welcher Form auch immer!

Welche Hinweise gab es auf den Reveal? Dass der Reveal heute um 19:30 stattfindet und mit der Warzone zu tun hat, ergibt sich aus einem offiziellen Tweet. Der nennt mit „Verdansk“ explizit die Map von Warzone, ebenso wie das Datum und die Uhrzeit:

Wie kann man dabei sein? Wer den Reveal live miterleben möchte, sollte sich um 19:30 im Spiel befinden. Bei vergleichbaren Events, wie sie beispielsweise in Fortnite stattfanden, lohnte es sich aber immer, schon ein ganzes Stück vorher da zu sein, um nicht aufgrund von Warteschlangen etwas zu verpassen. Seid zur Sicherheit also spätestens um 19:00 Uhr in der Warzone unterwegs, wenn ihr den Reveal im Spiel mitnehmen wollt.

Was ist bereits zu CoD 2020 bekannt?

Das weiß man schon: Neben dem Namen „CoD: Black Ops Cold War“ ist noch nicht viel Offizielles bekannt. Das Setting versetzt Spieler in die Zeit des Kalten Kriegs. Ein erster Trailer zeigte bereits dieses Setting – wurde aber wenig später schon wieder gelöscht.

Was sagen Leaks? Es gab bereits erste Leaks, die allerdings nicht als offiziell anzusehen sind. Hier gab es bereits einige Hinweise auf die Kampagne, Zombies und verschiedene Inhalte zum Setting. Inwieweit sich die Infos daraus bestätigen, erfahren wir möglicherweise heute im Laufe des Reveals. Eine Übersicht über den aktuellen Leak findet ihr hier.