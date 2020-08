Leak hat heiße neue Infos zum neuen Call of Duty – Darum geht’s in der Kampagne

Kurz vor dem offiziellen Reveal von CoD 2020 sind frische Details zum neuen Call of Duty: Black Ops Cold War geleakt – unter anderem zur Kampagne und dem Zombies-Modus. Wir fassen das Wichtigste für euch zusammen.

Das wurde entdeckt: Bei Call of Duty: Modern Warfare und Warzone gab es heute das große Mid-Season-Update zur laufenden Season 5. Und dieser Patch brachte nicht nur allerlei Neues für MW und das dazugehörige Battle Royale ins Spiel, sondern erwies sich auch als Info-Goldgrube für das neue CoD 2020.

Kurzum: Wie die Seite CoD Tracker berichtet, fanden Dataminer in den neuen Spieldaten auch umfangreiche Infos zu Call of Duty: Black Ops Cold War, das morgen, am 26. August, um 19:30 Uhr offenbar in der Warzone vorgestellt wird: Morgen ist der Reveal von CoD Black Ops Cold War – So seid ihr live dabei

Das verrät der Leak zu Call of Duty: Black Ops Cold War

Unter anderem sind in diesem Rahmen die gesamte Spielbeschreibung sowie einige weitere Details zum neuen CoD geleakt.

Die wichtigsten Details aus dem Leak:

Call of Duty: Black Ops Cold War wird kein Reboot der Serie, sondern storytechnisch direkt an das beliebte Black Ops 1 anknüpfen

Ikonische Black-Ops-Charaktere wie Woods, Mason oder Hudson sind dort vertreten

Das Setting ist der Kalte Krieg in den frühen 80-ern

Es wird einige neue Helden geben

In der Singleplayer-Kampagne verfolgt man als Elite-Operator eine zwielichtige Figur namens Perseus

Die Reise führt von Ost-Berlin über die Türkei und Vietnam bis in ein KGB-Hauptquartier

Es wird von „next generation of multiplayer“ gesprochen

Auch der beliebte Zombies-Modus ist wieder mit von der Partie

Euch steht ein Arsenal von Waffen und Ausrüstung aus der Ära des Kalten Krieges zur Verfügung

Es wird einen Battle Pass geben (auch mit Tier-Skip-Bundle wie in MW und Warzone)

Es wird eine Open Beta geben (Minimum 2 Tage)

Frank Woods wird ein spielbarer Charakter in CoD MW und Warzone (über Vorbestellung)

CoD Cold War: Neuer Trailer verschwindet, weil China ein Bild nicht sehen will

Wie sicher sind diese Infos? Es handelt sich hierbei um nicht offiziell bestätigte Infos, entsprechend vorsichtig solltet ihr das Ganze behandeln. Doch die Infos kommen direkt aus dem aktuellen CoD-Ableger. Die Wahrscheinlichkeit ist also ziemlich hoch, dass sich diese Details als wahr erweisen könnten.

Übrigens, was wir sonst bisher über CoD 2020 wissen, erfahrt ihr hier: Call of Duty 2020: Alles was wir bisher wissen – Release, Leaks, Easter Eggs